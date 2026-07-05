К убийству 5-летней девочки в Ачинске может быть причастна ее мать

Правоохранительные органы рассматривают версию о причастности матери к убийству пятилетней девочки, которую нашли мертвой в Красноярском крае, пишет SHOT .

Ранее в полицию обратился глава семьи. Он рассказал, что его 32-летняя супруга уже уходила от него раньше. На этот раз она пропала вместе с ребенком.

По данным издания, девочку обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске, где жила семья. Поиски матери ребенка продолжаются.

«Последний раз сбежавших из дома мать с дочкой видели в Красноярске, но, как утверждали очевидцы, женщина уже была одна», — говорится в публикации.

По словам друзей женщины, она всегда казалась им странной, например, могла долго сидеть в одиночестве в подъезде, а ранее сбегала от родителей.

СК возбудил уголовное дело. К поискам привлекли волонтеров, сотрудников полиции, а также наиболее опытных криминалистов и следователей.