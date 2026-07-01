Эксперт объяснил, почему Россия предупредила США о новом ударе «Орешником»

Москва могла предупредить Вашингтон о скором ударе «Орешником» по Украине из-за соответствующих договоренностей, заявил « МК » эксперт, капитан 1 ранга в запасе Василий Дандыкин.

Ранее СМИ писали, что американцы заранее сообщили Киеву о возможном массированном обстреле в ближайшие 72 часа.

«Россия обязана предупреждать США о запусках баллистических ракет. Это делается для того, чтобы избежать случайной эскалации, так как системы слежения фиксируют пуск, но не могут определить, где именно находится цель», — пояснил Дандыкин.

По его мнению, очередной удар «Орешником» может стать ответом на участившиеся налеты украинских дронов на российские регионы. Его применение, скорее всего, будет внезапным и мощным. При этом западные системы ПВО не могут гарантировать перехват этой ракеты.

«Удар может быть нанесен по стратегически важному объекту, например, по центру принятия решений в Киеве или по крупному логистическому узлу, чтобы подорвать способность ВСУ к переброске резервов», — подчеркнул эксперт.

Дандыкин добавил, что «Орешник», оснащенный боевой частью, способен причинить значительный ущерб крупному промышленному городу или военной базе с западным вооружением.