Происшествия

Полиция рассказала, для чего в Рязани рецидивист со стажем крутился около детских садов

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Правоохранители раскрыли кражу сбережений и золотых украшений 28-летней рязанки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.  

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратилась 28-летняя рязанка и сообщила, что из ее квартиры похитили 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму более 140 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что вечером работала в детском саду, где ведет занятия. После этого не смогла сразу попасть в квартиру – из подсобного помещения детсада пропала ее сумка, в которой хранились документы и ключи. Когда же удалось проникнуть в запертую квартиру, то выяснилось, что пропали сбережения и украшения. 

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели жилище потерпевшей и не обнаружили на дверном замке и окнах следов взлома. Возможно, дверь открыли «родным» ключом, который похитили вместе с сумкой. 

Полицейские опросили работников детского сада, в котором преподает заявительница, и узнали, что вечером в день кражи во дворе видели мужчину, который не похож ни на кого из родственников воспитанников. 

Получив описание внешности этого посетителя, оперативники узнали по нему 50-летнего рязанца. Ранее его неоднократно судили за кражи и грабежи. Он провел в местах заключения более 10 лет и освободился в прошлом году. 

Сотрудники полиции разыскали рецидивиста и установили, что он причастен к краже. Злоумышленника задержали. 

По предварительной информации, рязанец специально вечером крутился около детских садов. Он рассчитывал, что, когда в дошкольные учреждения приходят родственники за детьми, то есть возможность без препятствия проникнуть в помещение и похитить что-нибудь ценное. Чаще всего ему кто-то мешал совершить кражу, но однажды мужчина смог незаметно зайти в вестибюль и далее в раздевалку, где увидел дамскую сумочку. Забрав сумку, злоумышленник вышел на улицу. В сумке хранились ключи и личные документы педагога. Рецидивист решил проверить замок двери квартиры, адрес которой был указан в документах. Отперев дверь, он нашел сбережения и шкатулку с золотыми украшениями. Через пару минут вор запер входную дверь и убежал. Он успел скрыться до прихода хозяйки, но его радость не была долгой. 

Следователь полиции возбудил в отношении рецидивиста уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Эксперт объяснил, почему Россия предупредила США о новом ударе «Орешником»
Следующая статья
Эстонцы пожаловались на унижения на границе при попытке попасть в Россию

Популярные материалы

Общество

Минобр Рязанской области опубликовал фото с выпускных вечеров 

В школах Рязанской области 27 июня прошли выпускные вечера. В этом году со школьной скамьи во взрослую жизнь отправились более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости России

Родственница рассказала о состоянии родителей погибшего при атаке ВСУ младенца в Подмосковье

Родные семьи, пострадавшей в результате падения беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске, опровергли появившиеся в интернете слухи о гибели матери шестимесячного ребенка.
Темы
Новости Касимова

В Касимовском округе приняли компромиссное решение по мемориалу в Крюково

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов на своей странице в соцсетях рассказал, как предлагается решить спорный вопрос о благоустройстве мемориала погибшим воинам. 
Общество

В России могут запретить кататься на сапбордах без спасательных жилетов

Сейчас сапборды юридически относятся к спортивному инвентарю, что исключает их из полноценного правового поля и лишает единых обязательных требований безопасности.
Происшествия

Жилой дом загорелся в Рязанской области из-за неисправности газового оборудования

Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило 29 июня в 21:58. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники.
Новости Касимова

В 2026 году в Касимовском округе построят 3 новых фельдшерско-акушерских пункта

На объектах завершается установка блочно-модульных конструкций, начинается внутренняя отделка и подведение коммуникаций. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.
Происшествия

Двое дебоширов повредили несколько автомобилей у дома в Рязани

Очевидцы утверждают, что нарушители били стекла припаркованных машин, громко кричали, бросались на заборы и ломали предметы, которые попадались им на пути.
Общество

На нескольких улицах Рязани 1 июля отключат холодную воду

Подачу холодной воды приостановят с 09:30 до 17:00.
Новости России

SHOT: Елена Блиновская в колонии получает меньше 7 тысяч в месяц

По данным СМИ, ежемесячная зарплата 44-летней Блиновской составляет около 6700 рублей. Для сравнения: до задержания доход блогера оценивался примерно в 100 миллионов рублей в месяц.
Транспорт и дороги

Чиновники: в Рязанской области значительно вырос спрос на бензин, на отдельных АЗС введены ограничения на продажу

В Рязанской области фиксируется значительный рост среднесуточного спроса на бензин. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье