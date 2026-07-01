Правоохранители раскрыли кражу сбережений и золотых украшений 28-летней рязанки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В отдел МВД России по Московскому району Рязани обратилась 28-летняя рязанка и сообщила, что из ее квартиры похитили 20 тысяч рублей и золотые украшения на сумму более 140 тысяч рублей. Заявительница рассказала, что вечером работала в детском саду, где ведет занятия. После этого не смогла сразу попасть в квартиру – из подсобного помещения детсада пропала ее сумка, в которой хранились документы и ключи. Когда же удалось проникнуть в запертую квартиру, то выяснилось, что пропали сбережения и украшения.

Оперативники уголовного розыска и эксперты-криминалисты осмотрели жилище потерпевшей и не обнаружили на дверном замке и окнах следов взлома. Возможно, дверь открыли «родным» ключом, который похитили вместе с сумкой.

Полицейские опросили работников детского сада, в котором преподает заявительница, и узнали, что вечером в день кражи во дворе видели мужчину, который не похож ни на кого из родственников воспитанников.

Получив описание внешности этого посетителя, оперативники узнали по нему 50-летнего рязанца. Ранее его неоднократно судили за кражи и грабежи. Он провел в местах заключения более 10 лет и освободился в прошлом году.

Сотрудники полиции разыскали рецидивиста и установили, что он причастен к краже. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, рязанец специально вечером крутился около детских садов. Он рассчитывал, что, когда в дошкольные учреждения приходят родственники за детьми, то есть возможность без препятствия проникнуть в помещение и похитить что-нибудь ценное. Чаще всего ему кто-то мешал совершить кражу, но однажды мужчина смог незаметно зайти в вестибюль и далее в раздевалку, где увидел дамскую сумочку. Забрав сумку, злоумышленник вышел на улицу. В сумке хранились ключи и личные документы педагога. Рецидивист решил проверить замок двери квартиры, адрес которой был указан в документах. Отперев дверь, он нашел сбережения и шкатулку с золотыми украшениями. Через пару минут вор запер входную дверь и убежал. Он успел скрыться до прихода хозяйки, но его радость не была долгой.

Следователь полиции возбудил в отношении рецидивиста уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.