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Новости России

Эстонцы пожаловались на унижения на границе при попытке попасть в Россию

Никита Рязанцев
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Жители Эстонии столкнулись со сложностями, которые создали чиновники этой прибалтийской страны, при попытке пересечь границу с Россией, пишет «Взгляд».

Дело в том, что недавно эстонское правительство приняло решение сократить время работы погранпункта «Нарва-1» с 07:00 до 19:00. При этом выборочный досмотр на границе заменили всеобщим.

В итоге на границе сложилась крайне сложная ситуация. Теперь каждый раз, когда эстонские пограничники завершают работу в семь вечера, перед погранпереходом образуется огромная очередь, которая остается на всю ночь. По словам очевидцев, некоторые люди устраиваются на скамейках, а другие вынуждены сидеть прямо на асфальте.

«Проходили вчера границу и ждали в Нарве двадцать два часа! Двадцать два часа, чтобы зайти вовнутрь здания паспортного контроля. Жесть!   Люди все с ума сходят, начинают наезжать друг на друга», — рассказала жительница Швейцарии Ирина Ковалева.

Журналисты отметили, что эстонские пограничники специально проверяют людей как можно медленнее и не планируют увеличивать пропускную способность КПП.

Помимо отсутствия элементарных удобств у границы, а также необходимости часами и сутками терпеть жару и холод, путешественники, направляющиеся в Россию, сталкиваются с еще одной проблемой — с так называемыми «продаванами». Мошенники агрессивно вклиниваются в очередь, занимают места, а затем начинают их продавать.

Желающие попасть в Россию сравнили ситуацию на границе с пыточной.

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