Изображение от freepik
Общество

В России могут запретить кататься на сапбордах без спасательных жилетов

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В России могут ужесточить правила использования SUP-досок на водных объектах. С такой инициативой выступили представители спасательных служб и инспекторов по маломерным судам на фоне участившихся несчастных случаев. Сейчас сапборды юридически относятся к спортивному инвентарю, что исключает их из полноценного правового поля и лишает единых обязательных требований безопасности.

Руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов пояснил SHOT, что первоочередным шагом должно стать закрепление правового статуса сапбордов и определение контролирующего надзорного органа. После этого специалисты планируют ввести обязательное ношение спасательных жилетов, ограничить максимально допустимое расстояние от берега, а также полностью запретить любителям сапсерфинга выходить в зоны судового хода.

Необходимость жестких мер поддерживают и практикующие спасатели. По словам Героя России Владимира Легошина, наличие спасательного жилета должно стать такой же базовой нормой, как использование ремня безопасности в автомобиле. Он отметил, что современные газонаполняемые модели компактны и не создают помех при движении, но гарантируют высокие шансы на выживание в экстренной ситуации. В свою очередь, спасатель Дмитрий Коринной обратил внимание на важность популяризации культуры безопасности, поскольку ключевой причиной трагедий зачастую становятся не сами плавсредства, а игнорирование рисков, связанных с сильным ветром и течениями.

По данным ведомств, только с начала текущего сезона в российских регионах во время прогулок на сапбордах погибли не менее десяти человек. Трагические инциденты зафиксированы в Омской, Кемеровской, Челябинской областях, в Краснодарском крае, а также в Татарстане и Дагестане, причем в большинстве случаев пострадавшие находились на воде без спасательных жилетов.

В Рязани сапборды также очень популярны. К счастью, пока официальных сообщений о гибели сапбордистов в регионе не поступало. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Эстонцы пожаловались на унижения на границе при попытке попасть в Россию
Следующая статья
Очевидцы рассказали, что видели Усольцевых за забором строящегося дома

Популярные материалы

Общество

Минобр Рязанской области опубликовал фото с выпускных вечеров 

В школах Рязанской области 27 июня прошли выпускные вечера. В этом году со школьной скамьи во взрослую жизнь отправились более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости России

Родственница рассказала о состоянии родителей погибшего при атаке ВСУ младенца в Подмосковье

Родные семьи, пострадавшей в результате падения беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске, опровергли появившиеся в интернете слухи о гибели матери шестимесячного ребенка.
Темы
Погода

ИКИ РАН: Сильная магнитная буря накроет Землю вечером 2 июля

Ожидается, что эта геомагнитная буря станет самой мощной с марта текущего года.
Новости Касимова

В Касимовском округе приняли компромиссное решение по мемориалу в Крюково

Глава администрации Касимовского округа Рязанской области Иван Бахилов на своей странице в соцсетях рассказал, как предлагается решить спорный вопрос о благоустройстве мемориала погибшим воинам. 
Происшествия

Полиция рассказала, для чего в Рязани рецидивист со стажем крутился около детских садов

Следователь полиции возбудил в отношении рецидивиста уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ, по которой грозит до 6 лет лишения свободы.
Происшествия

Жилой дом загорелся в Рязанской области из-за неисправности газового оборудования

Сообщение о возгорании в одноэтажном доме поступило 29 июня в 21:58. В тушении участвовали 8 человек, 2 единицы техники.
Новости Касимова

В 2026 году в Касимовском округе построят 3 новых фельдшерско-акушерских пункта

На объектах завершается установка блочно-модульных конструкций, начинается внутренняя отделка и подведение коммуникаций. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца года.
Происшествия

Двое дебоширов повредили несколько автомобилей у дома в Рязани

Очевидцы утверждают, что нарушители били стекла припаркованных машин, громко кричали, бросались на заборы и ломали предметы, которые попадались им на пути.
Общество

На нескольких улицах Рязани 1 июля отключат холодную воду

Подачу холодной воды приостановят с 09:30 до 17:00.
Новости России

SHOT: Елена Блиновская в колонии получает меньше 7 тысяч в месяц

По данным СМИ, ежемесячная зарплата 44-летней Блиновской составляет около 6700 рублей. Для сравнения: до задержания доход блогера оценивался примерно в 100 миллионов рублей в месяц.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье