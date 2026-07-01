В России могут ужесточить правила использования SUP-досок на водных объектах. С такой инициативой выступили представители спасательных служб и инспекторов по маломерным судам на фоне участившихся несчастных случаев. Сейчас сапборды юридически относятся к спортивному инвентарю, что исключает их из полноценного правового поля и лишает единых обязательных требований безопасности.

Руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов пояснил SHOT, что первоочередным шагом должно стать закрепление правового статуса сапбордов и определение контролирующего надзорного органа. После этого специалисты планируют ввести обязательное ношение спасательных жилетов, ограничить максимально допустимое расстояние от берега, а также полностью запретить любителям сапсерфинга выходить в зоны судового хода.

Необходимость жестких мер поддерживают и практикующие спасатели. По словам Героя России Владимира Легошина, наличие спасательного жилета должно стать такой же базовой нормой, как использование ремня безопасности в автомобиле. Он отметил, что современные газонаполняемые модели компактны и не создают помех при движении, но гарантируют высокие шансы на выживание в экстренной ситуации. В свою очередь, спасатель Дмитрий Коринной обратил внимание на важность популяризации культуры безопасности, поскольку ключевой причиной трагедий зачастую становятся не сами плавсредства, а игнорирование рисков, связанных с сильным ветром и течениями.

По данным ведомств, только с начала текущего сезона в российских регионах во время прогулок на сапбордах погибли не менее десяти человек. Трагические инциденты зафиксированы в Омской, Кемеровской, Челябинской областях, в Краснодарском крае, а также в Татарстане и Дагестане, причем в большинстве случаев пострадавшие находились на воде без спасательных жилетов.

В Рязани сапборды также очень популярны. К счастью, пока официальных сообщений о гибели сапбордистов в регионе не поступало.