Очевидцы рассказали, что видели Усольцевых за забором строящегося дома

Жители поселка Кутурчина видели Усольцевых незадолго до их рокового похода в тайгу за забором строящегося здания, пишет «АиФ».

По словам очевидцев, Сергей взял дочку за руку, после чего семья скрылась за ограждением, и больше их никто не видел. Это высокий, глухой железный коричневый забор, ограждающий участок с большой белой юртой. Однако позднее местные жители пояснили, что там строят не турбазу, как считалось ранее.

«Это частный дом. Его хозяин Александр Б. решил построить дом в виде юрты. Когда пропали Усольцевы, там как раз шло строительство, на участке трудился рабочий», — рассказал собеседник издания.

По данным СМИ, Александр Б. владеет долей в охотхозяйстве, расположенном в Кутурчинском Белогорье, куда планировала как раз отправиться семья. Совладельцем этого охотхозяйства является Александр К. — бывший деловой партнер Усольцева по компании, связанной с золотом.

«Тем более что Сергей, по словам близких, уже бывал на плато Путорана – и, скорее всего, отправлялся туда вместе с Александром. Впрочем, бизнесмен мог отвезти своего знакомого не только на плато, но и в любое место по его выбору», — говорится в публикации.

Плато Путорана — это величественный горный массив, расположенный на севере Красноярского края. Там можно насладиться красивыми реками и озерами, водопадами и скалами.

Издание добавило, что в день исчезновения семьи Александр Б. вернулся в Кутурчин около 19.00. Местные жители сообщили бизнесмену, что волнуются за судьбу Усольцевых, поскольку погода испортилась. Однако тот ответил им, что туристы, вероятно, сидят где-нибудь под елкой, отдыхают и пережидают дождь.

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Таинственная пропажа семьи

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.