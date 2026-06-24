В деле Усольцевых нашли четыре несостыковки

Журналисты «АиФ» проанализировали ситуацию с пропажей семьи Усольцевых, которых ищут в красноярской тайге, и обнаружили несколько важных несостыковок, которые могут поменять восприятие этой истории.

Фактор погоды

Люди, проживающие в окрестностях Кутурчина, рассказывали газете, что в день пропажи туристов в районе маршрута, по которому шли путешественники, дождь полил и похолодало только к семи вечера.

«К этому времени семья должна была уже давно завершить маршрут», — говорится в публикации.

Журналисты считают, что версия о том, что легко одетых Усольцевых в середине пути настигла непогода, несостоятельна. На их исчезновение могло повлиять что-то другое.

Проверенный маршрут

Местные жители также подчеркивали, что по пути на Мальвинку и Буратинку невозможно заблудится, поскольку тропы ярко промаркированы.

Это значит, что независимо от того, свернешь ли с пути, все равно попадешь на дороги, окружающие эту возвышенность со всех сторон, отметило издание.

Дикие звери

Журналисты также считают маловероятным нападение медведей на Усольцевых.

«В результате остались бы какие-то следы — рюкзаки, одежда, части тел», — указано в статье.

Однако тщательное исследование местности спасателями и волонтерами не выявило следов подобного происшествия.

Привлечение спецслужб

Авторы публикации утверждают, что в расследовании принимали участие сотрудники ФСБ. Об этом изданию рассказали очевидцы.

Газета обратила внимание, что эту спецслужбу обычно не привлекают к поискам людей, потерявшихся в лесу.

Роковая ошибка

Недавно опытный охотник Виктор Маягачев рассказал, что Усольцев, взявший в красноярскую тайгу жену и дочь, допустил ошибку, решив полагаться лишь на свои знания, а не на средства навигации.

По его мнению, глава семьи слишком легкомысленно отнесся к походу, не прихватив с собой необходимые устройства для ориентации в пространстве.

Специалист считает, что бизнесмен и его родственники сошли с тропы и заблудились. Они могли уйти в сторону на 50 километров. Согласно этой версии, искать семью нужно на там, где сейчас работают спасатели и волонтеры.

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Таинственная пропажа семьи

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.