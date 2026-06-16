Охотник озвучил новую версию пропажи Усольцевых из-за главы семьи

Бизнесмен Сергей Усольцев, взявший в красноярскую тайгу жену Ирину и дочь, допустил ошибку, решив полагаться лишь на свои знания, а не на средства навигации, заявил «АиФ» опытный охотник Виктор Маягачев.

По его мнению, глава семьи слишком легкомысленно отнесся к походу, не прихватив с собой необходимые устройства для ориентации в пространстве.

«Усольцев был опытным туристом. У опытного туриста, охотника должно быть в рюкзаке не одно средство навигации: компас, GPS-навигатор самостоятельный, например, Garmin, плюс в телефоне еще должен быть установлен навигатор», — пояснил Маягачев.

Он считает, что бизнесмен и его родственники сошли с тропы и заблудились. Они могли уйти в сторону на 50 километров. Согласно этой версии, искать семью нужно на там, где сейчас работают спасатели и волонтеры.

«Вероятно, их никогда не найдут. От трупов хищники ничего не оставят, только скелет, а, может, и этого не останется, а только тряпки от одежды», — добавил охотник.

При этом он не считает, что Усольцевы погибли из-за нападения животных. Собеседник издания полагает, что они смогли бы дать им отпор.

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Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.