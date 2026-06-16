Фото: КГКУ «Спасатель»
Новости России

Охотник озвучил новую версию пропажи Усольцевых из-за главы семьи

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Бизнесмен Сергей Усольцев, взявший в красноярскую тайгу жену Ирину и дочь, допустил ошибку, решив полагаться лишь на свои знания, а не на средства навигации, заявил «АиФ» опытный охотник Виктор Маягачев.

По его мнению, глава семьи слишком легкомысленно отнесся к походу, не прихватив с собой необходимые устройства для ориентации в пространстве.

«Усольцев был опытным туристом. У опытного туриста, охотника должно быть в рюкзаке не одно средство навигации: компас, GPS-навигатор самостоятельный, например, Garmin, плюс в телефоне еще должен быть установлен навигатор», — пояснил Маягачев.

Он считает, что бизнесмен и его родственники сошли с тропы и заблудились. Они могли уйти в сторону на 50 километров. Согласно этой версии, искать семью нужно на там, где сейчас работают спасатели и волонтеры.

«Вероятно, их никогда не найдут. От трупов хищники ничего не оставят, только скелет, а, может, и этого не останется, а только тряпки от одежды», — добавил охотник.

При этом он не считает, что Усольцевы погибли из-за нападения животных. Собеседник издания полагает, что они смогли бы дать им отпор.

Читайте также:

Криминалист расшифровал новые находки в районе поиска Усольцевых

Бизнесмен Сергей Усольцев, его жена Ирина и дочь Арина исчезли 28 сентября 2025 года. Известно, что семья приехала в район поселка Кутурчин и отправилась на прогулку возле горы Буратинка.

Позже у начала предполагаемого маршрута обнаружили автомобиль туристов. В салоне остались документы, деньги и часть личных вещей, однако сами владельцы машины бесследно пропали.

Поиски начались осенью, их приостановили, а затем возобновили в конце мая из-за улучшения погоды. Следы пропавших пока не обнаружили. СК придерживается версии о несчастном случае, считая ее приоритетной.

Предыдущая статья
Стал известен размер пенсии никогда не работавших россиян
Следующая статья
Краматорск готовят к сдаче, военный эксперт раскрыл подробности эвакуации

Популярные материалы

Новости мира

Певец Oliver Tree погиб в огненной авиакатастрофе 

Трагедия произошла 14 июня. В небе над Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолёта, после чего оба воздушных судна загорелись и рухнули на парковку автосалона.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Новости кино и ТВ

Умерла Татьяна Плетнева, «королева эпизода» из «Интернов», «Кухни» и «Склифосовского»

По данным СМИ, у актрисы был диагностирован рак — она проходила лечение, однако болезнь прогрессировала. По словам близких, Плетнева угасла буквально за несколько месяцев и скончалась в больнице.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости России

Актриса Плетнева незадолго до смерти попала в беду из-за прописки

Татьяна Плетнева, известная по эпизодическим ролям во многих популярных...
Темы
Новости России

Стал известен размер пенсии никогда не работавших россиян

Россияне, которые никогда не работали официально, могут рассчитывать только...
Новости России

Мать россиянки, впавшей в кому из-за вина на Бали, решилась на крайнюю меру

Мать 50-летней Анны Коростелевой, впавшей в кому после бокала...
Новости России

В Приморском крае умер ребенок после курения вейпа

В Уссурийске ушел из жизни 12-летний мальчик после того,...
Новости России

Коллега Чурисиной рассказала о неожиданной последней воле актрисы

Народная артистка СССР Людмила Чурсина просила не закладывать ей...
Новости России

Актриса Плетнева незадолго до смерти попала в беду из-за прописки

Татьяна Плетнева, известная по эпизодическим ролям во многих популярных...
Новости России

Соседи спасли москвичку, переставшую присылать утренние открытки

Жительницу Москвы и ее собаку удалось спасти благодаря бдительным...
Новости России

«МК»: муж убил сотрудницу больницы в Домодедово после дня рождения дочери

Начальник информационно-справочного отдела Домодедовской больницы Дарья Корышева погибла от...
Новости России

Знакомый раскрыл детали смерти актера из фильма «Горько» Кушпеля

Актер Евгений Кушпель погиб в Новороссийске спустя несколько дней...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье