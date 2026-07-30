РЕН: убийца модели Божук несколько дней выносил из дома сумки с останками

Подозреваемый в убийстве 39-летней модели Натальи Божук из Ромашково мог расчленить свою жертву, выяснило РЕН ТВ.

Вероятно, речь идет о сожителе женщины. Есть вероятность, что злоумышленник мог покинуть страну. Его объявили в международный розыск.

«Мужчина несколько дней выносил из дома сумки, предположительно, с останками сожительницы», — говорится в публикации.

По словам соседей, Наталья снимала квартиру в этом ЖК совсем недолго — около двух-трех недель. Ее часто видели на прогулках с собакой.

Председатель одного из корпусов жилого комплекса Алексей Бармин допустил, что причиной трагедии стал бытовой конфликт.

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Стала известна личность подозреваемого в убийстве модели из Подмосковья

Ранее сообщалось, что 17 июля девушка ушла на прогулку с собакой по кличке Луна, породы кинг-чарльз-спаниель, и с тех пор перестала выходить на связь. Спустя пять дней питомца обнаружили случайные прохожие и выложили фото в местные чаты.

Тело Натальи обнаружили 27 июля в лесу. Вероятно, смерть наступила в день ее исчезновения — 17 или 18 июля. Сейчас идет расследование по факту убийства.