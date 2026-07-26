Настоятель Фролищенского монастыря погиб в аварии под Нижним Новгородом

Исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (Буцын) погиб в результате аварии, произошедшей в Нижегородской области, сообщили представители обители в VK.

«Просим духовенство и мирян вознести молитвы об упокоении новопреставленного иеромонаха Тихона. Да упокоит Господь его душу в селениях праведных и сотворит ему вечную память», — говорится в публикации.

Всего несколько дней назад священнослужитель отметил день рождения — ему исполнилось 38 лет.

По данным СМИ, ДТП произошло 25 июля на 16‑м километре дороги, которая ведет от трассы М‑7 к поселку Фролищи. Детали аварии пока не известны. Судя по информации из соцсетей, автомобиль Lada Niva под управлением иеромонаха Тихона вылетел с проезжей части. Вероятно, после этого он врезался в дерево.

В монастыре выразили соболезнования братии, родным и близким погибшего.