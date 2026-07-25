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Новости России

Бочаров жестко отчитал заместителя за недостроенную поликлинику в Волжском

Никита Рязанцев
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Глава Волгоградской области Андрей Бочаров публично отчитал заместителя Юрия Седова из-за недостроенной детской поликлиники в Волжском, пишет V1.RU.

Губернатор нагрянул на стройку без предупреждения и остался крайне недоволен увиденным. Его возмутили низкие темпы работ и недобросовестное отношение подрядчика.

При этом Седов попытался заверить главу региона, что объект успеют сдать в декабре. После этого его начальник посмеялся, взглянув на здание без окон, дверей и отделки стен.

«Нет, подождите, я же не просто так приехал. Мне захотелось просто на это посмотреть, что ли? Я же слышал доклады от вас за все это время. То состояние, в котором все находится, в декабре сдать невозможно», — подчеркнул Бочаров.

В то же время его заместитель обвинил подрядчика в том, что поликлиника до сих пор не начала работу.

«За такое качество работы нужно было разорвать контракт еще очень и очень давно», — добавил губернатор.

Журналисты отметили, что на поликлинику выделяли около миллиарда рублей. Ее должны были сдать еще в 2023 году.

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