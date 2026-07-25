Жена назвала причину смерти актера из «Следа» Юрия Лопарева

Причиной смерти актера Юрия Лопарева стала тяжелая болезнь, рассказал в беседе с ТАСС его жена Ирина Фролова.

Артист ушел из жизни 22 июля в возрасте 74 лет.

«У него было онкологическое заболевание», — уточнила супруга.

Как отметил его друг и коллега Юрий Гумиров, актер никогда не любил обсуждать свое здоровье. Так, он всегда отвечал на вопрос о самочувствии: «Да, живой» и дальше бежал.

Несмотря на состояние здоровья, Лопарев продолжал участвовать в кинопроектах. Его последняя роль была в драме «Человек советский».

Лопарев появился на свет 20 сентября 1952 года. На протяжении карьеры он выступал в театрах Белоруссии, Молдавии и Украины. В последние два десятилетия он жил и работал в Москве.

Лопарев наиболее известен по ролям в сериалах «Ликвидация», «След», «Глухарь», «Склифосовский».