Генерал Попов рассказал о схеме удара ВСУ по Подольску

Украинские дроны, атаковавшие в ночь на 20 июля Подольск, Одинцово и Домодедово, могли запустить диверсанты, рассказал в беседе с « МК » военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его словам, в работе противника на российской территории могли участвовать до семи разрозненных групп.

«Скорее всего, запускали диверсанты с южного или юго-западного направления. Беспилотники могли также идти с востока», — предположил Попов.

По мнению генерала, злоумышленники в разных местах собирают детали, которые затем отправляют определенному человеку или группе. Одни делают взрывчатые вещества, навигационные системы и управляющие модули, другие — распределяют их по тайникам, третьи — организуют запуск, а четвертые — финансируют все это дистанционно.

Украинские спецслужбы вербуют людей и координируют их подрывную деятельность на расстоянии, добавил собеседник издания.

Накануне ВСУ предприняли попытку очередного удара по Подмосковью. Основную часть ПВО нейтрализовала на дальних подступах, около 80 — на подлете к Москве. Единичным дронам удалось прорваться в Подольск, Домодедово и Одинцово. Пострадали десять человек, в том числе ребенок.