Охранник склада Wildberries в Котовске рассказал о подлом решении ВСУ

Операторы украинских дронов атаковали выходы со склада Wildberries в Котовске в момент эвакуации, поэтому какое-то время сотрудники были вынуждены оставаться внутри, заявил «Вестям» охранник Александр Черемисин.

Сотрудник логистического центра рассказал, что минувшей ночью он был на дежурстве. Когда началась атака БПЛА, работников стали эвакуировать.

«(Людей. — Прим. Ред.) завели назад, потому что обстреливали рядом, где пожарный выход. То есть в этот момент мы завели людей обратно. Вот в этот момент все произошло. То есть выбило и дверь от удара, все вылетело», — пояснил Черемисин.

Охранник добавил, что в итоге все, кто был рядом, получили ранения.

Читайте также: Ким назвала ночную атаку ВСУ на Wildberries ужасной для всей России

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в субботу сообщил, что БПЛА ночью атаковали склад Wildberries в Котовске. По последним данным, погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 попали в больницы. Следователи возбудили дело о теракте. После случившегося власти отменили все развлекательные мероприятия в регионе.

Ранее глава WB Татьяна Ким выразила соболезнования родным и близким погибших. Компания пообещала оказать поддержку их семьям. Также помощь получат и пострадавшие.