Школьник сдал ЕГЭ на 300 баллов в СИЗО и рассказал, что сделает на свободе

Подросток, содержащийся в СИЗО и набравший на ЕГЭ более 300 баллов по четырем предметам, рассказал, что после выхода на свободу хочет поступить на юридический факультет, заявил РИА Новости глава Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.

Школьника осудили в 2025 году по делу о поджоге релейного шкафа. Молодой человек хотел заработать денег, чтобы ухаживать за девушкой. Он пошел на преступление, поскольку считал, что ему грозит лишь административное наказание.

«По словам юноши, он больше не хочет подводить маму, поэтому после освобождения надеется поступить в институт на юридический факультет», — пояснил Высотский.

Также подросток признался, что даже рад попасть в следственный изолятор, поскольку там он начал учиться и многое понял о жизни.

В будущем после получения образования молодой человек планирует помогать оступившимся ребятам.