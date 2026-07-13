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Новости России

У москвички, откусившей половой орган мужа, сгнили зубы в колонии

Алексей Самохин
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41-летний москвич Алексей (имя изменено), пострадавший от нападения ревнивой супруги, рассказал изданию «База» новые подробности этой истории. По его словам, у 39-летней женщины, приговорённой к пяти годам колонии-поселения, в местах лишения свободы начались необратимые проблемы с зубами.

Как напоминает «База», ранее сообщалось, что женщина заточила зубы напильником и откусила мужу половой орган из ревности — поводом стала обнаруженная в его телефоне переписка с незнакомкой, в которой та описывала эротический сон о встрече с мужчиной во время его командировки в жаркую страну.

По словам Алексея, именно заточка зубов напильником перед задуманной местью впоследствии привела к необратимым процессам в них. Когда женщину отправили в колонию, поясняет пострадавший, о необходимом стоматологическом уходе и лечении речи уже не шло. Сам мужчина считает произошедшее с бывшей женой карой за содеянное.

Напомним, откушенный орган медикам удалось сохранить — его доставили в больницу в стакане с физраствором и пришили обратно, однако восстановить эрекцию пострадавшему до сих пор не удалось.

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