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Общество

Главархитектура отклонила проект генплана Рязанского округа с новым микрорайоном

Алексей Самохин
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Главное управление архитектуры и градостроительства Рязанской области своим постановлением от 7 июля отклонило проект генерального плана муниципального образования — Рязанский муниципальный округ — в части территорий Полянского, Варсковского и Дубровического сельских округов Рязанского района. Документ направлен на доработку.

Как говорится в постановлении, решение принято в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, региональным законом о перераспределении полномочий в сфере градостроительства между муниципалитетами и региональными властями, а также с учётом рекомендаций, содержащихся в заключении по итогам общественных обсуждений от 29 июня.

Ведомство поручило Государственному казённому учреждению «Центр градостроительного развития Рязанской области» обеспечить доработку проекта не позднее 10 июля. Отделу кадровой работы и делопроизводства предписано зарегистрировать постановление в правовом департаменте аппарата губернатора и правительства региона, а также опубликовать его в сетевом издании «Рязанские ведомости» и на официальном портале правовой информации. Постановление также должно быть размещено на сайте главного управления.

Контроль за исполнением документа возложен на заместителя начальника главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области Наталью Дыкину.

Постановление подписано начальником главного управления Романом Шашкиным.

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