На Введенском раскопе в Рязани нашли кожаный футляр XIV века

Археологи, работающие на Введенском раскопе в Рязани, сообщили о новой редкой находке. В культурном слое, относящемся к концу XIV века, был обнаружен прекрасно сохранившийся кожаный футляр.

Размер находки составляет всего 6 на 8 сантиметров, однако ее состояние удивило специалистов. Футляр изготовлен из одного цельного куска кожи по особой технологии: верхний край материала загибается и образует клапан треугольной формы. При этом линия сгиба служит дном изделия, а боковые стороны аккуратно сшиты между собой.

Особый интерес археологов вызвала деталь, указывающая на бережливость средневековых мастеров. На коже прослеживаются дополнительные проколы, не связанные с конструкцией футляра. Это позволяет утверждать, что для изготовления изделия была использована кожа, бывшая ранее в употреблении.

По словам исследователей, похожие плоские футляры прямоугольной формы с клапаном ранее находили при раскопках в Великом Новгороде. В отдельных случаях новгородские артефакты сохранили свое первоначальное содержимое — костяные и деревянные гребни.

Основываясь на этих аналогиях, рязанские археологи предполагают, что переяславль-рязанский футляр предназначался для аналогичного использования.