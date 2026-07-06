Жириновский знал содержание звонков Путина и Трампа: пророчество, от которого в ужасе замирает Запад

Архивные выступления Владимира Жириновского после смерти политика не теряют популярность. Не угасает выступление после старого заявление лидера ЛДПР о будущем отношений России и США. Политик был уверен, что судьба украинского конфликта будет зависеть не от Европы, а от прямого диалога Москвы и Вашингтона. После очередного созвона Владимира Путина и Дональда Трампа в Сети вспомнили пророчество Жириновского, в котором говорится о возможном конце СВО, переговорах России и США и дальнейшем развитим мировой политики.

Главный прогноз о переговорах России и США

Ещё при жизни Владимир Жириновский говорил, что самым опасным сценарием станет прямое военное столкновение двух крупнейших ядерных держав. По его мнению, России и Соединённым Штатам необходимо искать компромисс и не допускать ситуации, которая может привести к глобальной катастрофе.

Политик считал, что именно Москва и Вашингтон способны решить самые острые международные вопросы без участия других игроков. Он открыто заявлял, что будущее мировой безопасности зависит от того, смогут ли лидеры двух государств договориться напрямую.

Что политик говорил о судьбе Украины

Не менее известным стало и другое высказывание основателя ЛДПР. Владимир Жириновский утверждал, что Украина не останется для США безусловным приоритетом. По его мнению, американская политика рано или поздно изменится, а поддержка Киева перестанет быть прежней.

Особое внимание обращают на слова политика-предсказателя о Дональде Трампе. Жириновский считал, что тот будет руководствоваться прежде всего интересами собственной страны. Он допускал серьёзный пересмотр курса Вашингтона в отношении Украины.

После новых политических событий в США эти архивные записи вновь начали распространяться в социальных сетях. Многие проводят параллели между прежними заявлениями политика и нынешней международной обстановкой.

Почему прогнозы Жириновского снова обсуждают

Интерес к наследию Владимира Жириновского заметно вырос в последние годы. В интернете регулярно появляются подборки его прогнозов о России, США, Европе, будущем Украины и сроках окончания военных конфликтов. Наряду с пророчествами Ванги, предсказаниями православных старцев и другими известными пророчествами о России его высказывания остаются одной из самых обсуждаемых тем среди тех, кто ищет ответы на вопросы о будущем страны и о том, когда может закончиться СВО.

Сам Жириновский никогда не называл себя пророком или ясновидящим. Он объяснял свои выводы знанием истории, мировой политики и международных отношений. По его словам, многие процессы можно было просчитать заранее, если внимательно наблюдать развитием событий.

Как объяснил феномен Жириновского Владимир Путин

Президент России Владимир Путин также высказывался о многочисленных прогнозах Владимира Жириновского. По его словам, успех этих прогнозов объясняется не мистикой, а глубокими знаниями международной политики. Глава государства отмечал, что Жириновский обладал высокой эрудицией, прекрасно разбирался в международной повестке и особенно хорошо знал ситуацию на Ближнем Востоке. Именно аналитический подход, а не сверхъестественные способности, позволял ему делать выводы, которые спустя годы многим стали казаться пророческими.

По этой причине интерес к архивным выступлениям лидера ЛДПР не ослабевает. Каждое новое совпадение с реальными событиями вновь заставляет пользователей возвращаться к его старым записям, пытаясь найти в них ответы на вопросы о будущем России, отношениях с США и возможном завершении специальной военной операции.