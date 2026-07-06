На трассе в Ряжском районе мужчина погиб после столкновения с большегрузом

5 июля в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Ночью после столкновения с большегрузом в Ряжском районе погиб мужчина.

Как сообщили в региональном Управлении МВД, трагедия случилась на 306-ом километре автодороги Р-22 «Каспий». По предварительной информации, 46-летний местный житель за рулём автомобиля «Лада Веста» столкнулся с с грузовым автомобилем «Форд Транзит». За рулём большегруза находился 28-летний житель Волгоградской области.

От полученных травм водитель «Лады» скончался на месте. Судя по снимкам, предоставленным ГИБДД, его автомобиль после столкновения с «Фордом» вылетел на обочину.

Фото УМВД России по Рязанской области

Другие подробности ДТП полицейские не приводят. Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Отметим, что за прошедшую пятницу, а также за выходные в Рязанской области зарегистрировали 14 дорожно-транспортных происшествий с погибшим и пострадавшими.