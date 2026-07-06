Чучковца осудят за долг по алиментам более 1,5 миллиона рублей

В Чучковском районе Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в злостном уклонении от уплаты средств на содержание несовершеннолетнего сына.

Как сообщили в органах прокуратуры региона, ранее рязанец уже привлекался к административной ответственности за игнорирование родительских обязанностей. Несмотря на это, никаких выводов он не сделал, материальной помощи ребенку не оказывал и официально нигде не работал. За содействием в поиске вакансий в службу занятости населения фигурант также не обращался. В результате его бездействия сумма задолженности по алиментам превысила 1 миллион 518 тысяч рублей.

Прокурор Чучковского района Виталий Мартынов утвердил обвинительное заключение по статье 157 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Теперь неплательщику грозит наказание вплоть до одного года лишения свободы