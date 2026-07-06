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Происшествия

Один беспилотник сбит над Рязанской областью ночью 6 июля

Алексей Самохин
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В ночь на понедельник, 6 июля, над территорией Рязанской области был сбит один беспилотник. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков. 

На земле обошлось без повреждений, а главное, люди не пострадали.

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