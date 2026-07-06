Губернатор Ленобласти заявил о падении обломков БПЛА в районе порта Усть-Луга и Лужского полигона

В ночь на 6 июля над территорией Ленинградской области российские средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в небе над регионом уничтожено 47 вражеских БПЛА.

Глава субъекта Александр Дрозденко сообщил, что боевая работа по ликвидации воздушных целей в воздушном пространстве области продолжается.

На текущий момент зафиксированы места падения обломков нескольких сбитых дронов. Часть фрагментов упала в районе Лужского военного полигона, еще несколько элементов разрушенных аппаратов рухнули в окрестностях морского торгового порта Усть-Луга. На местах происшествий уже развернуты и работают подразделения экстренных служб. Специалисты ведомств ведут сбор обломков и уточняют информацию о возможных последствиях на земле.