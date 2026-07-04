Белгород пережил ракетный удар ВСУ, в городе идут восстановительные работы 

Белгород и Белгородский округ снова оказались под массированным ударом ВСУ. Прилетело ночью. По предварительным данным, пострадавших нет — и это главное, что важно.

Но без последствий не обошлось. В городе пострадали объекты инфраструктуры. Из-за этого возникли перебои со светом и водой. Точный масштаб разрушений оценивают специалисты, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.

На нескольких инфраструктурных объектах вспыхнул огонь. Работали пожарные расчёты. Досталось и коммерческому объекту — повреждены фасад и остекление. Пострадали шесть автомобилей, стоявших поблизости.

Коммунальщики и аварийные бригады работали всю ночь без остановки. Сейчас они продолжают устранять последствия ракетной атаки на город и округ.

Чтобы полностью вернуть электричество в дома, сети переподключают на резервные контуры. Именно поэтому в течение дня возможны веерные отключения по районам. Пугаться не стоит — это временная техническая мера. Она нужна, чтобы специалисты успели перевести питание на дублирующие линии.

Из-за этого возможны и перебои с водой: насосы работают от электричества, а значит, напрямую зависят от того, подключён район или нет.

Власти уверяют: делается всё возможное, чтобы свет и вода вернулись как можно скорее. На адреса уже вывели дополнительные бригады — это должно ускорить работы. В администрации рассчитывают полностью восстановить снабжение в течение сегодняшнего дня.

Александр Шуваев обратился к жителям. Он попросил отнестись к временным трудностям с пониманием и выразил уверенность в стойкости белгородцев. Берегите себя и близких — эти слова прозвучали в его обращении отдельно.