Рязанцы слышали громкие звуки, в регионе опасность налёта БПЛА

Ночью 18 августа в Рязанской области объявили угрозу налёта БПЛА. Опасность по беспилотникам действует с 00:03, об этом свидетельствуют оперативные сообщения РСЧС.

В Рязани жители ночью услышали громкие звуки. В 02:28 опасность налёта украинских дронов продлили. Рязанцев просят сохранять спокойствие.

Напоминаем, что во время опасности БПЛА нельзя находиться на улице и подходить к окнам. Лучший вариант — укрыться в помещении или комнате без окон.

Также в регионе действует запрет на съёмку пролётов и уничтожения дронов, а также работы ПВО и РЭБ. Выкладывая такие кадры в Сеть, вы помогаете врагу корректировать удары. В Рязанской области за публикацию подобного контента нарушителям грозят серьёзные штрафы.