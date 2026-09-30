Опубликовано расписание общественного транспорта до Константинова на 3 октября

3 октября вся страна будет отмечать день рождения великого русского поэта Сергея Есенина. В этот день его малая родина в селе Константиново традиционно станет центром притяжения для всех ценителей литературы и атмосферы старинного русского села.

Сотрудники музея-заповедника подготовили для гостей насыщенную программу. Посетителей ждут погружение в классическое искусство, знакомство с народными традициями и живое общение в живописных местах, вдохновлявших великого поэта.

Маршруты из Рязани в Константиново:

9:40, 13:40 От автовокзала «Центральный» до Вакино (автобус Nº132)

10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00 От остановки «Таможня» до Константиново (автобус)

12:26 Электропоезд «Рязань-1 — Узуново» — до станции Рыбное

13:15 Ст. Рыбное — Константиново (автобус)

Маршруты из Константиново в Рязань:

15:15 Автовокзал «Центральный» — Вакино (автобус Nº132)

17:00, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00 От Константиново до остановки «Таможня» (автобус)

16:50 Константиново — ст. Рыбное (автобус)

17:32 Электропоезд «Узуново — Рязань-1»

Стоимость проезда на автобусе в одну сторону: от Рязани до села Константиново — 150 руб., от ж/д ст. Рыбное до села Константиново — 60 руб.

Возрастное ограничение 0+.