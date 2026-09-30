В Рязани спецназ нагрянул к цыганам и мигрантам в Дягилево

В микрорайоне Дягилево Рязани сотрудники полиции при поддержке спецназа Росгвардии провели оперативно-профилактический рейд. В мероприятии участвовали оперативники УМВД, специалисты организаций водо- и газоснабжения. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По данным регионального УМВД, полицейские доставили в отдел 15 представителей цыганского этноса и 10 иностранных граждан. С ними провели проверочные мероприятия, включая фотографирование и дактилоскопию. Правоохранители проверяли возможную причастность доставленных к ранее совершенным противоправным деяниям.

В ходе рейда специалисты выявили в Дягилево три несанкционированные врезки в водопровод. Предварительный ущерб организации водоснабжения оценили в 1,5 млн рублей.

Газовая служба обнаружила один случай незаконного подключения дома к газопроводу. Еще в пяти домах выявили хроническую задолженность за газ. Общая сумма долга составила около 200 тысяч рублей.

Все незаконные подключения и врезки демонтировали. Специалисты составили необходимые акты для дальнейшего привлечения нарушителей к административной ответственности.

В УМВД сообщили, что профилактические рейды в Рязанской области продолжатся. Полиция намерена проверять соблюдение требований законодательства и выявлять нарушения в сфере общественной безопасности и коммунального хозяйства.