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Новости России

Виктор Беззубов описал последние минуты рядом с умирающим Сергеем Соседовым

Валерия Мединская
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Сергей Соседов приехал в Якутию по приглашению организаторов конкурса красоты «Жемчужина Дальнего Востока — 2026», музыкальный критик должен был войти в состав жюри. Однако накануне мероприятия он трагически скончался.

Соседову упал на лестнице в отеле и получил серьёзные травмы головы. Врачи пытались спасти звезду, но избежать трагедии не удалось.

Прощание с Сергеем Соседовым

30 сентября родные и друзья прощаются с Сергеем Васильевичем в Москве. Почтить память критика пришёл и организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Беззубов. Он рассказал журналистам СтарХит о трагическом дне, стоя у гроба.

«Теперь только я понимаю, что, видимо, его тянуло именно на эту землю — в Якутию, — сказал Беззубов. — С организацией были сложности, логистика сложная. Я с ним советовался. Он мне сказал: «Нет, мы туда едем однозначно и организовываем там конкурс». Я не знаю, как дальше будет складываться судьба нашего конкурса без Сергея».

Конкурс провели в память о критике

Беззубов рассказал, что конкурс в Нерюнгри провели в память о Соседове.

«Чтобы вы понимали: зал 15 минут стоял в овациях, — поделился организатор. — Эти овации были посвящены именно Сергею Васильевичу. Нет, наверное, тех слов, которые я бы мог сейчас сказать и выразить то, что я пережил там — вдали от нашей центральной родины».

«Живи! Я тебя очень прошу»

Беззубов вспомнил последние минуты рядом с критиком.

«Я пытался всё, что только возможно было, что от меня зависело, сделать, чтобы Сергей жил, — говорит он. — Когда я нёс его в карету скорой помощи, я держал его за руку и просил об одном: «Живи! Я тебя очень прошу, живи!» Но то ли он не захотел меня услышать, то ли он уже меня не слышал».

«Бог забирает лучших»

Беззубов попрощался с Соседовым.

«Серёж, ты всегда будешь в моём сердце. Ты всегда будешь в моей памяти, — сказал он. — Бог забирает лучших. Значит, ему виднее. И я надеюсь, что именно в той, следующей жизни ты будешь намного счастливее и намного тебе будет лучше, чем здесь, на этой бренной земле. Царство тебе небесное. Ты всегда в моём сердце. Прощай, мой дорогой».

Кто пришёл проститься

Проводить Сергея Соседова в последний путь пришли многие звёздные друзья. Среди скорбящих можно заметить Сергея Челобанова, Леру Кудрявцеву, Наталью Штурм, Азизу, Антона Красовского и других.

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