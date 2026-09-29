Сергей Соседов, фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Сергей Соседов описывал свою «идеальную смерть»

Валерия Мединская
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Сергей Соседов, известный российский музыкальный критик, член жюри шоу «ВИА Суперстар!», приехал в Якутию в начале прошлой недели. Он должен был возглавить судейскую комиссию конкурса «Жемчужина Дальнего Востока-2026». В отеле города Нерюнгри с ним произошёл несчастный случай. Он упал на лестнице и получил тяжелейшую травму головы.

Сергея Соседова доставили в больницу. Там он скончался во время операции. Судмедэксперты установили причину смерти 58-летнего телеведущего. Это перелом основания черепа, кровоизлияние и отёк мозга.

Печальная ирония судьбы: за полтора года до случившегося Сергей Соседов описывал идеальный для него сценарий смерти. И, к сожалению, он далёк от произошедшего в реальности.

Последнее интервью Соседова

После гибели Соседова журналист Антон Красовский опубликовал в личном блоге фрагмент интервью, в котором прозвучало это откровение. Оно было записано в январе 2025 года. Тогда бывший директор вещания на русском языке телеканала RT спросил у музыкального критика, как бы он хотел умереть.

«Умереть во сне. Я хотел бы, чтобы без болезни, — рассказал Соседов. — Потому что когда с болезнью, это тяжело, это муки. Мне кажется, лучшая смерть — это смерть во сне. И вообще смерть по старости, когда уже организм изнашивается, как бы усыхает».

Телеведущий сравнил жизнь человека с цветком.

«Вначале бутон, он расцветает, распускается, а потом жухнет, чахнет, скукоживается или иногда засыхает, — отметил Сергей Васильевич. — Иногда розы засыхают очень красиво. Оставляют форму, но это мёртвый цветок. Листья сухие, они тут же опадают. Я бы хотел вот так».

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«Это решает Всевышний»

Красовский спросил у собеседника, думает ли он, что заслужил такую смерть.

«Да я об этом не думаю. Антон, мне об этом ещё рано думать, — ответил Соседов. — Ты уж меня совсем куда-то списываешь. Я об этом не думал никогда. Заслужил или нет — это не нам решать, это решает Всевышний. И испытания он нам даёт все. Не мы выбираем. Я не хочу ставить себя на место какого-то абсолюта, Господа Бога. Я ещё не дошёл до такого маразма. Я ещё пока в своём уме».

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