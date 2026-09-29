Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Андрей Мерзликин сыграет сотрудника МВД в новом детективе НТВ «Чокнутый»

Алексей Самохин
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НТВ начал съемки нового остросюжетного детектива «Чокнутый» (16+) с Андреем Мерзликиным в главной роли. Актер сыграет майора полиции Сергея Платонова, который возглавит специальное оперативное подразделение МВД.

Полтора года назад Платонов спас от покушения свою бывшую жену Светлану, полковника МВД в исполнении Юлии Такшиной. Сам майор получил тяжелую контузию. После этого Светлана помогает бывшему мужу сохранить должность и противостоять руководству. Чтобы вывести Платонова из-под удара, она создает для него новое подразделение и назначает его руководителем.

Платонов вместе с помощниками Юрием Львовым и Евгенией Истоминой отправляется в разные регионы России. Команда помогает местным правоохранителям раскрывать резонансные преступления.

У главного героя при этом непростой характер. Он груб и саркастичен, тяжело сходится с коллегами и нестандартно подходит к расследованиям. За особенности поведения Платонов получает прозвище Чокнутый.

«Основная мысль проекта — в принятии себя: в каждом из нас есть то, что мы не можем или не хотим признавать», — рассказал Андрей Мерзликин.

По словам актера, его герой мыслит иначе, чем большинство сотрудников. Поэтому окружающим бывает сложно понять логику его решений.

Помощника Платонова Юрия Львова сыграет Евгений Нечипорук. Актриса Диана Егорова исполнит роль Евгении Истоминой.

«Львов постоянно вынужден выходить из зоны комфорта, бороться со своими страхами и неуверенностью, совершать отчаянные, импульсивные, иногда интуитивные поступки», — рассказал Нечипорук.

Производством сериала занимается ООО «АЛЕКС МЕДИА» по заказу АО «Телекомпания НТВ». Дата премьеры «Чокнутого» пока не объявлена.

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