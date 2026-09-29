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Новости кино и ТВ

Концерт Александра Реввы отменили в Новосибирске после обращений общественника

Алексей Самохин
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Концерт Александра Реввы, выступающего под именем Артур Пирожков, отменили в Новосибирске. Шоу «Перетанцуй меня» должно было пройти 29 сентября на площадке «Локомотив Арена».

Об отмене сообщили организаторы мероприятия. Причины решения в опубликованном сообщении не уточняются. Ранее глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров обращался к властям региона с требованием не проводить концерт из-за публичной позиции артиста по отношению к СВО.

Майоров заявил «Абзацу», что не удивлен скоростью отмены мероприятия. По его словам, он уже неоднократно направлял обращения властям, после которых принимались аналогичные решения.

«Скоростью отмены концерта не удивлен, уже не в первый раз по моим обращениям такая реакция происходит, поэтому хорошо, что все так быстро получается», — сказал общественник.

Он связал отмену выступления с настроениями части жителей региона и заявил, что в России много людей с патриотической позицией. Майоров также выразил мнение, что внимание и площадки должны получать артисты, которых он считает патриотично настроенными.

Отдельно общественник резко высказался о российском шоу-бизнесе. Он использовал выражение «пугачевская мафия», говоря о круге артистов и деятелей культуры, которые, по его мнению, продолжают зарабатывать в России после публичных высказываний, вызвавших негативную реакцию у патриотической аудитории.

«Таланты у нас есть, надо просто вырубить этот сорняк, который сейчас там пророс, чтобы пробились нормальные благородные деревья», — заявил Майоров.

Александр Ревва родился и вырос в Донецке. После начала СВО артист публиковал сообщения с осуждением военных действий, после чего покинул Россию. В 2023 году он вернулся в страну, а в 2025 году получил российский паспорт, напоминает «Абзац». 

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