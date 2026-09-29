Полковник считает, что в недрах ВСУ зреет массовый бунт

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук допустил рост случаев неповиновения в ВСУ на фоне дефицита ресурсов и разногласий с командованием. Об этом он заявил в комментарии «Абзацу».

По мнению эксперта, ситуация может быть связана с нехваткой боеприпасов и проблемами с выполнением поставленных задач. Матвийчук считает, что отдельные командиры могут отказываться от исполнения распоряжений, если считают их невыполнимыми.

«Саботаж, я думаю, будет нарастать ввиду плачевного состояния ВСУ и неадекватности командования армией, в том числе руководства и Зеленского, которые будут давать абсурдные приказы», — сказал эксперт.

Он предположил, что подобные случаи могут затронуть и других представителей командного состава. По словам Матвийчука, причиной этого может стать состояние подразделений и отношение офицеров к решениям руководства.

Поводом для обсуждения стал бригадный генерал Дмитрий Волошин, командующий 8-м корпусом Десантно-штурмовых войск ВСУ. Ранее российские силовые структуры сообщали, что он отказался выполнять распоряжение главкома и не отправился из Киева в Сумы.