В Совфеде заявили о позитивном сдвиге в переговорах по Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, входящий в состав российской делегации на неделе высокого уровня 81‑й сессии Генассамблеи ООН в Нью‑Йорке, в беседе с «Газетой.Ru» отметил позитивные подвижки в переговорном процессе по Украине. По его оценке, обстановка вокруг украинского урегулирования постепенно трансформируется, а стороны движутся в верном направлении для преодоления кризиса.

Сенатор обратил внимание на то, что сами украинцы всё активнее обдумывают сложившуюся ситуацию. При этом, по словам Карасина, положение осложняется полным контролем над происходящим со стороны западноевропейского военно‑политического сообщества и НАТО. Несмотря на сложность обстановки, политик выразил уверенность в правильности выбранного курса и подчеркнул необходимость его продолжения — с целью достижения устойчивого и долгосрочного мирного урегулирования.

Ранее на брифинге пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что пока рано рассуждать о вероятности встречи глав России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа — на саммите «Большой двадцатки» в Майами. Он пояснил, что окончательное решение о поездке российского лидера на мероприятие ещё не принято.

О приглашении Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами ранее проинформировал госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, участие в саммите дало бы российскому президенту возможность провести диалог не только с американским лидером, но и с другими представителями мирового политического сообщества.