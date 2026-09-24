Суд определил порядок общения с внучками родителей Александра Логунова

Луховицкий районный суд установил порядок общения родителей Александра Логунова с внучками — дочерьми Елены Логуновой, погибшей от рук своего супруга. Об итогах рассмотрения дела рассказала адвокат Екатерина Шумякина.

Суд разрешил родителям осуждённого встречаться с внучками два раза в месяц — в первое и третье воскресенье. Продолжительность каждой встречи составляет два часа: она проходит с 15:00 до 17:00. При этом обязательным условием является присутствие Натальи Кошелевой — матери погибшей Елены Логуновой. Также для проведения встречи необходимо согласие самих детей.

Кроме того, общение разрешено исключительно по заранее определённому адресу.

По словам Екатерины Шумякиной, она удовлетворена таким решением: адвокат подчеркнула, что оно исключает ночёвки и встречи наедине с детьми.

Ранее Советский районный суд Рязани завершил рассмотрение дела об опеке над детьми. Оспаривание решения органов опеки, по которому несовершеннолетние девочки были переданы на воспитание матери Елены — Наталии Кошелевой, инициировали родители Александра Логунова.

Родители Логунова попытались добиться пересмотра решения об опеке, чтобы забрать несовершеннолетних девочек себе. Однако они не смогли представить достаточную доказательную базу в поддержку своих требований.