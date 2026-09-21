Фото Екатерины Чадиной
Общество

В Рязани стартовал всероссийский семинар о студенческих театрах

Олеся Чугунова
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21–22 сентября Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина принимает всероссийский семинар, посвященный студенческим театрам. В течение двух дней участники обсуждают, как театральное искусство влияет на мировоззрение молодых людей и помогает укреплять традиционные духовно-нравственные ценности.

В Рязань съехались представители академического сообщества, деятели культуры, студенты и руководители театральных студий из разных городов страны — от Владивостока и Барнаула до Челябинска, Екатеринбурга и Москвы.

21 сентября мероприятие открылось приветственным словом ректора РГУ имени С.А. Есенина Дмитрия Александровича Бокова:

«Роль театра в жизни университета велика. Наш театр занимает особое место в культурной жизни Рязани и ещё более значимое — в системе воспитания и молодёжной политики университета. Мне бы хотелось, чтобы опыт, накопленный Рязанским государственным университетом в формировании ценностей и смыслов через театральное искусство, вы переняли и привнесли в свои учебные заведения. Театр оказывает нам в этом неоценимую помощь. Рад приветствовать вас на благословенной Рязанской земле и надеюсь, что пребывание у нас придётся вам по душе. Удачного вам дня!»

Центральным событием первого дня стала серия экспертных выступлений. С докладами выступили президент МАКО, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по просвещению, воспитанию и защите исторической памяти Ольга Голышенкова, которая говорила о сопровождении молодежной политики и защите исторической памяти; Павел Сурков (РАНХиГС, Театр-студия «Реджиста»), раскрывший тему роли профессорско-преподавательского состава и студенческих театров в формировании мировоззрения молодежи; актер театра и кино, резидент Экспертного клуба «Мастерской новых медиа», спикер общества «Знание» и преподаватель ВШЭ, ГИТР и МГИК Александр Суворов; а также министр культуры Рязанской области Екатерина Шуранова.

Во второй половине дня прошло пленарное заседание «Роль студенческого театра для вуза и региона». Среди спикеров — проректор по молодежной политике РГУ Татьяна Косачева, директор театра «Переход» Роман Сулица, директор Музея-заповедника С.А. Есенина Вячеслав Журавлев и директор Муниципального культурного центра Сергей Шишов.

Вечер завершился показом спектакля «Эти свободные бабочки» (Л. Герш) в исполнении театра «Переход» на сцене Рязанского театра драмы.

22 сентября программа продолжится в формате интенсивных сессий: участники обсудят практические аспекты работы студенческих коллективов, обменяются опытом и подведут итоги семинара. Также запланирована встреча с заместителем Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольгой Викторовной Петровой.

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