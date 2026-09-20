Что нельзя делать 21 сентября, приметы на Осенины

Двадцать первого сентября на Руси заканчивались главные полевые работы. Крестьяне благодарили землю за урожай и садились за щедрый стол. Праздник назывался Осенины, или Оспожинки. А церковь в этот день отмечает Рождество Пресвятой Богородицы. Один из главных праздников в году. С ним связано множество традиций и строгих запретов.

Пресвятая Богородица, Дева Мария, занимает особое место в христианской традиции. Она родилась в семье праведных Иоакима и Анны. Долгие годы супруги оставались бездетными и молили Бога о ребёнке.

По церковному преданию, однажды Иоакиму и Анне одновременно явился ангел. Он возвестил, что их молитвы услышаны и у них родится дочь. Супруги дали обет посвятить ребёнка Богу. Когда девочка подросла, её привели в Иерусалимский храм. Образ Богородицы стал символом материнской любви, заступничества и милосердия.

Рождество Пресвятой Богородицы — один из древнейших христианских праздников. Первые упоминания о нём относятся к V веку. А уже в VI веке Роман Сладкопевец написал гимны, посвящённые этому событию.

Праздник открывает новый церковный год. Он начинается 14 сентября. Событие рождения Богородицы символизирует начало исполнения Божественного обещания о спасении человечества.

В народной традиции этот день называли Осенинами или Оспожинками. К этому времени заканчивались основные полевые работы. Крестьяне благодарили землю за урожай и устраивали застолья.

Что можно и нужно делать 21 сентября

В этот день верующие стараются посетить храм. Молятся перед иконой Рождества Пресвятой Богородицы и просят заступничества. Бездетные пары молятся о даровании детей. Те, кто не может прийти в церковь, молятся дома. Время уделяют духовной работе и размышлениям о жизненном пути.

По народной традиции в этот день принято ходить в гости к родным и близким. Угощать их и дарить подарки. Чем щедрее был стол, тем благополучнее, по поверьям, должен был стать следующий год. На Руси пекли хлеб из муки нового урожая и благодарили Бога за собранные плоды.

Также было принято помогать нуждающимся и подавать милостыню. В народе верили, что добро, сделанное в этот день, обязательно к тебе вернётся. Была и особая примета для женщин. Если умыться с утра пораньше, то будешь долго оставаться красивой и молодой.

Что нельзя делать 21 сентября

Не стоит браться за тяжёлую работу — стройку, ремонт, возню в огороде. Не надо затевать важные новые дела: считалось, что это время подводить итоги и готовиться к холодам. Женщинам не советовали рукодельничать — шить, вязать, плести. По поверьям, это могло принести неприятности. Острые и колющие предметы тоже лучше было не трогать. Хлеб в этот день не резали ножом, а ломали руками. И, конечно, нельзя было ссориться, ругаться, сквернословить и желать кому-то зла. Говорили, что ссора, начатая в этот день, надолго испортит отношения в семье. Плохой приметой считалось и отказать человеку, который просит о помощи.

Не рекомендовалось выбрасывать еду, даже крошки. Остатки лучше было отдать животным или птицам, чтобы не накликать неприятности. Не советовали ходить босиком, чтобы не привлечь болезни. И надевать тёмную одежду, которая, по поверьям, могла притянуть проблемы. Стричь волосы в этот день тоже не следовало. Считалось, что можно «укоротить» счастье.

Народные приметы на 21 сентября

С Рождеством Богородицы связано множество погодных примет. По ним наши предки предсказывали осень, зиму и даже весну.

· Тёплая и солнечная погода — осень будет сухой, а зима мягкой.

· Дождь в этот день — ближайшие сорок дней будут ненастными.

· Туман утром — к дождливой осени.

· Туман быстро рассеялся — погода будет переменчивой.

· Алый рассвет или красный закат — к сильному ветру и ненастью.

· Иней на траве утром — к скорому ухудшению погоды и заморозкам.

· Вся листва с деревьев опала — зима наступит раньше обычного.

· Много паутины на деревьях — к скорому потеплению.

· Перелётные птицы летят низко — к похолоданию.