«Безразличие — самое страшное»: Дмитрий Боков рассказал о выборах, молодёжи и ответственности за будущее

С 18 по 20 сентября в Рязанской области, как и по всей стране, пройдут выборы депутатов Государственной Думы. Многие молодые люди сегодня сомневаются, а имеет ли значение их голос и стоит ли тратить время на поход на избирательный участок? О том, почему это не так, как формируется осознанное отношение к выборам и что даёт активная гражданская позиция, рассказал Дмитрий Боков — ректор РГУ имени С. А. Есенина, бывший председатель избирательной комиссии Рязанской области.

Дмитрий Александрович, совсем скоро состоятся выборы. Как вы сегодня, накануне голосования, оцениваете общественную атмосферу в регионе и в университете? Чувствуется ли вовлечённость молодёжи?

Мы понимаем, что страна находится в сложных условиях, и именно сейчас мы проводим важнейшие федеральные выборы. Если посмотреть на коллег за рубежом, то многие страны к подобным процессам вообще не подходят и о них не задумываются, хотя и находятся в менее серьёзной ситуации, чем наша. Я убеждён, что у нас есть все силы и возможности провести важнейшую, очень масштабную федеральную кампанию по выборам депутатов Государственной Думы. Высокий уровень организации будет и на более мелких кампаниях.

Явка — а она как раз и демонстрирует вовлечённость общества в электоральные процессы — едва ли будет ниже, чем на предыдущей аналогичной кампании по выборам в Государственную Думу. Я вижу по коллективу и студентам, что вовлечённость в политические процессы, в то, что сейчас происходит на внешнем контуре страны и внутри государства, растёт. Регулярные встречи со студентами и РГУ, и других вузов, и с молодёжью региона вообще посвящены самой разной тематике, но так или иначе мы касаемся внутренней политики и государственности. Эти вопросы звучат именно от студентов. На сто процентов оцениваю вовлечённость общества как гораздо более высокую. Надеюсь, она выльется в активное участие наших граждан в трёхдневном голосовании на этих важнейших федеральных выборах.

Как вы оцениваете уровень электоральной активности студентов РГУ на данный момент?

Судя по тому, как молодёжь интересуется этими процессами, он возрастает. У нового поколения свои представления и взгляды, например, многое они привыкли делать электронно, дистанционно. Всё-таки некоторые вещи лучше сделать «ногами». Например, лучше лично прийти и проголосовать. Говорю как преподаватель, который в том числе был вовлечён в организацию электоральных процессов: когда студент заходит в избирательный участок, он видит, как организован процесс выборов. Можно увидеть, кто работает в комиссии, кто занят как наблюдатель, встретить среди них знакомых. Можно посмотреть, как обеспечивается гласность. В конце концов, это просто интересно. И, конечно, можно узнать больше о кандидатах, если заранее студент этим не интересовался.

Когда я сам ходил голосовать, подолгу стоял у информационных плакатов, изучал всё: от имущества до биографии. Поэтому нужно потратить 15 минут, прийти на избирательный участок и отдать свой голос. Это важно не только для государства, но и для студента, чтобы он получил дополнительные компетенции и знания.

Часто молодые люди говорят: «От моего голоса ничего не зависит». Какую аргументацию вы могли бы предложить, чтобы разрушить этот стереотип?

Мы по-разному стараемся помогать России. В том числе, помогать можно участием в формировании и деятельности политических процессов, которые в стране происходят. Выборы для того и организуются, чтобы услышать голос граждан, чтобы мнение каждого не было потеряно. Человек вправе осознанно сделать свой выбор. Он должен найти время, прийти на избирательный участок и проголосовать.

Такая позиция сформировалась у нас в юности, в непростые 90-е, когда мы учились. Мы понимали, что не можем не идти на выборы, что должны голосовать. Тогда мы очень глубоко интересовались политикой, и, может быть, свою роль играла специализация – учились мы на историков.

С тех пор мир изменился, электоральные процессы становятся сейчас намного важнее. Мы в университете стараемся формировать у ребят осознанное отношение к выборам, чтобы они выпускались из нашего университета не только профессионалами, но и настоящими людьми с общечеловеческим набором ценностей. Ребятам важно донести: любые процессы, происходящие в жизни, нужно изучать и проходить самостоятельно. Невозможно оценивать преподавание и уровень образования в вузе, если ты в этом вузе не учился, — мнение будет очень субъективным. Если ты считаешь, что твоё мнение должно быть услышано, что ты можешь анализировать электоральные процессы, ты должен принимать в них участие. И когда мне говорят: «Что вы можете посоветовать студентам, которые не ходят на выборы и считают, что от них ничего не зависит?» — я отвечаю: поучаствуй, пожалуйста, в этих электоральных процессах. Будь членом избирательной комиссии. Поработай там. Ты узнаешь, кто такие наблюдатели, кто такие члены комиссии с правом совещательного голоса, на каких участках стоят камеры, как выборы регулируются, сколько партий участвует, кто имеет право избираться, а кто – нет. Может быть такое, что желания работать в избирательной комиссии не возникнет? Может быть. Но есть молодёжная избирательная комиссия. Половина наших студентов входят в неё, и эти ребята понимают все процессы. В конце концов, студент может быть наблюдателем от политической партии. Ряд студентов — немалое количество от нашего университета — будут работать в эти три дня наблюдателями. Их мнение о том, нужно ли ходить на выборы, важно ли это, будет ценно для тех, кто ещё не осознал необходимость голосовать.

Если кто-то из студентов сомневается в возможности быть услышанным и поучаствовать в процессе выборов, пусть приходят к нам — мы такую возможность обязательно предоставим.

Какие механизмы и инструменты использует университет, чтобы сформировать у студентов осознанное отношение к выборам, а не просто формальную явку?

РГУ тесно взаимодействует с избирательной комиссией региона и сейчас, и когда я занимал должность председателя избиркома. С помощью наших преподавателей издаётся журнал «Выборы: теория и практика». Мы участвуем в обучении членов участковых избирательных комиссий и наши сотрудники сами являются членам участковых избирательных комиссий. На территории университета работают избирательные участки. Участие РГУ в электоральных процессах самое что ни на есть явное. Кроме того, наши сотрудники и преподаватели – эксперты в области избирательного права, которые помогают избирательной комиссии. Курс права, изучаемый студентами, включает в себя блок избирательного права. Студенты видят, что вуз – неотъемлемая часть процесса выборов.

В чём, по вашему мнению, заключается разница между пассивным наблюдением за политикой и активным участием через голосование для молодого человека?

Молодой человек будет понимать смысл своего голоса после того, как поработает с избранным представителем в исполнительном или законодательном органе государственной власти и поучаствует в тех процессах, которые этому представителю полномочны. Например, депутаты законодательных собраний различного уровня, в том числе Рязанской областной Думы, являются членами нашего общественного совета, преподают у нас в университете, и возможность пообщаться с ними у студента есть. Кроме того, у молодёжи сейчас есть варианты принять участие в законотворчестве.

Если студент участвует в политических процессах, он будет точно понимать, когда и каких ждать изменений, или, наоборот, почему изменения не происходят. Главное, что студент будет находиться в политической повестке, понимать приоритеты, рассуждать о них, возможно, спорить. Самое страшное в этом – безразличие, пассивность, как раз о чём вы и задали вопрос. Я абсолютно убеждён: чем больше людей будут вовлечены в политику, тем больше пользы в целом для общества мы получим. На кого бы человек ни учился, на историка или на биолога, он должен понимать, что все законодательные инициативы принимаются коллегиальным большинством голосов, и процесс этот достаточно длителен. Кто-то может быть согласен с этими решениями, кто-то – нет, но Дума и формируется для сбора общественного мнения. Поэтому активный голос каждого студента через его избранного представителя будет влиять на общую картину.

Что бы вы сказали студенту, который сомневается, идти ли ему на участок 18–20 сентября, и считает, что его время можно потратить иначе?

Скажу, что 15 минут, которые он потратит, чтобы прийти на избирательный участок, — это, возможно, самые важные 15 минут в этот выходной или будний день, если он решит пойти в пятницу не только для него, но и для целой страны. Возможно, мы этого не осознаём, но в той непростой ситуации, где мы сейчас находимся, этот момент для всей нашей страны судьбоносный.

Раньше для большинства процесс голосования был своего рода праздником: многие собирались на выборы семьями, на избирательных участках включалась музыка. Сейчас эта атмосфера не уходит несмотря на общую обстановку. Со студентами мы обсуждаем, что они ходят на выборы всей семьёй, готовятся, голосуют. Во многом такое отношение – результат работы на местах. Когда я работал в избирательной комиссии, мне очень приятно было выезжать в районы в дни голосования. Там работали люди с опытом участия в выборах по 30 лет и больше. Для них выборы — это действительно отдельное событие, причём не только для членов комиссии, а для всего района. Они с большим удовольствием приходят на избирательный участок, голосуют, и в душе у них действительно праздник.

Сейчас многие граждане понимают: приход на избирательный участок — это не просто голосование, а демонстрация консолидации общества. Уверен, к этому визиту на избирательный участок люди подойдут более серьёзно и ответственно.

Какие возможности открываются перед молодыми людьми, которые занимают активную гражданскую позицию, — в учёбе, карьере, общественной жизни региона?

Чем больше компетенций у человека в целом, чем больше их сформировано у выпускника, тем больше у него возможностей. Мы понимаем, что любое трудоустройство на любую работу сопровождается собеседованием и оценкой человека в целом. Чем более глубоки, разносторонни его умения, знания, тем больше возможностей у этого человека занять ту или иную позицию. Сейчас большое внимание уделяют так называемым мягким навыкам, гибким компетенциям, которые должны быть у специалистов. Редко бывает, когда важна только узкая профессиональная специализация. Важны универсальные компетенции независимо от профессии, и активная общественная позиция помогает молодому человеку эти разнообразные навыки приобрести, отработать и применять.