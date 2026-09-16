Изображение от user15285612 на Magnific
Акценты

Малина уходит в зиму крепкой: три вещи, которые я делаю в сентябре — и ягод потом не сосчитать

7info7
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Дачники готовят малину к зиме. Агрономы рекомендуют успеть сделать три вещи именно в сентябре: обрезать побеги, подкормить корни фосфором и калием и замульчировать почву. От этого зависит, сколько ягод соберут летом.

Первый шаг — определить тип малины. Обычная летняя малина плодоносит на побегах второго года. Старые одревесневшие ветки, с которых уже сняли урожай, вырезают под корень сразу, а из молодых зелёных побегов оставляют 6–8 самых крепких на куст.

С ремонтантной малиной подход другой. Она даёт ягоды на побегах текущего года. Дачник может срезать все стебли под корень ради одного мощного осеннего урожая или оставить часть побегов, тогда обрезку переносят на конец октября или ноябрь.

Важное правило: пеньки после обрезки оставлять нельзя. Внутри стеблей часто зимуют личинки вредителей, и весной они просыпаются вместе с кустом.

Второй шаг касается подкормки. Осенью малине не нужен азот, он стимулирует рост зелёной массы, а куст в этот период должен укреплять корни и готовиться к холодам. Молодые побеги без правильной подготовки просто не успеют вызреть и вымерзнут при первых морозах.

Вместо азотных удобрений в почву вносят фосфорно-калийные составы или древесную золу. Делать это лучше за 3–4 недели до устойчивых заморозков, в средней полосе это обычно конец сентября. Дозировку превышать не стоит: перекормленный куст хуже переносит зиму. После подкормки почву обязательно поливают, иначе сухие удобрения не подействуют.

Третий шаг — уборка и мульчирование. С участка убирают обрезки, опавшую листву и растительный мусор, в них зимуют споры грибковых болезней и вредители. Затем почву вокруг кустов присыпают слоем перегноя, компоста или торфа, это защищает корни от промерзания в морозные малоснежные зимы.

Чек-лист для дачников на сентябрь простой: разобраться с типом малины, вырезать лишние побеги без пеньков, внести фосфор и калий по норме, полить кусты, убрать растительные остатки и замульчировать почву. Опытные садоводы отмечают, что именно эти пункты чаще всего пропускают в спешке перед холодами.

Работы по подготовке малины стоит завершить в ближайшие недели, пока не начались устойчивые заморозки. Кусты, обрезанные и подкормленные по правилам, легче переносят зиму и весной трогаются в рост активнее. Летом это выражается в конкретных цифрах: больше крепких побегов и больше ягод на каждом кусте.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Лавров предупредил Европу о «совсем другой» и короткой войне 
Следующая статья
Павел Малков сообщил об открытии в Сасове детского культурно-просветительского центра

Популярные материалы

Новости России

Эксперт раскрыл, когда у России лопнет терпение и начнутся удары по Польше

Российская армия может начать наносить удары по военным предприятиям...
Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Интересное

Народные приметы и запреты на 16 сентября на Домну Доброродную

Осенняя пора — время, когда наши предки особенно внимательно следили за приметами.
Интересное

Народные приметы и запреты на 15 сентября для богатой осени

Этот день окутан множеством строгих правил.
Интересное

Народные приметы 14 сентября и строгие запреты на Симеона Летопроводца

14 сентября по народному календарю — это праздник Симеона Летопроводца, или Осенины.
Интересное

Приметы и запреты на 13 сентября, что можно и нельзя делать в Куприянов день

В народном календаре 13 сентября занимает особое место. Это не просто очередная дата, а настоящий рубеж, когда тёплое лето окончательно прощается с нами, уступая дорогу осени.
Происшествия

Над Рязанской областью сбито более 50 БПЛА, есть пострадавшие

В ночь на 6 сентября и утром силы ПВО пресекли воздушную атаку в небе над Рязанской областью.
Происшествия

Павел Малков сообщил о повреждении жилых домов обломками БПЛА

На территории Рязанской области минувшей ночью была введена беспилотная опасность.
Интересное

Народные приметы и запреты на 5 сентября в день Лупа Брусничника

Что нельзя делать в эту субботу, чтобы не накликать беду.
Общество

В Рязанской области продолжается набор в мобильные огневые группы для защиты ключевых инфраструктурных объектов

Мобильные огневые группы формируются в регионе с целью защиты важных инфраструктурных объектов в регионе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье