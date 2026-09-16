Малина уходит в зиму крепкой: три вещи, которые я делаю в сентябре — и ягод потом не сосчитать

Дачники готовят малину к зиме. Агрономы рекомендуют успеть сделать три вещи именно в сентябре: обрезать побеги, подкормить корни фосфором и калием и замульчировать почву. От этого зависит, сколько ягод соберут летом.

Первый шаг — определить тип малины. Обычная летняя малина плодоносит на побегах второго года. Старые одревесневшие ветки, с которых уже сняли урожай, вырезают под корень сразу, а из молодых зелёных побегов оставляют 6–8 самых крепких на куст.

С ремонтантной малиной подход другой. Она даёт ягоды на побегах текущего года. Дачник может срезать все стебли под корень ради одного мощного осеннего урожая или оставить часть побегов, тогда обрезку переносят на конец октября или ноябрь.

Важное правило: пеньки после обрезки оставлять нельзя. Внутри стеблей часто зимуют личинки вредителей, и весной они просыпаются вместе с кустом.

Второй шаг касается подкормки. Осенью малине не нужен азот, он стимулирует рост зелёной массы, а куст в этот период должен укреплять корни и готовиться к холодам. Молодые побеги без правильной подготовки просто не успеют вызреть и вымерзнут при первых морозах.

Вместо азотных удобрений в почву вносят фосфорно-калийные составы или древесную золу. Делать это лучше за 3–4 недели до устойчивых заморозков, в средней полосе это обычно конец сентября. Дозировку превышать не стоит: перекормленный куст хуже переносит зиму. После подкормки почву обязательно поливают, иначе сухие удобрения не подействуют.

Третий шаг — уборка и мульчирование. С участка убирают обрезки, опавшую листву и растительный мусор, в них зимуют споры грибковых болезней и вредители. Затем почву вокруг кустов присыпают слоем перегноя, компоста или торфа, это защищает корни от промерзания в морозные малоснежные зимы.

Чек-лист для дачников на сентябрь простой: разобраться с типом малины, вырезать лишние побеги без пеньков, внести фосфор и калий по норме, полить кусты, убрать растительные остатки и замульчировать почву. Опытные садоводы отмечают, что именно эти пункты чаще всего пропускают в спешке перед холодами.

Работы по подготовке малины стоит завершить в ближайшие недели, пока не начались устойчивые заморозки. Кусты, обрезанные и подкормленные по правилам, легче переносят зиму и весной трогаются в рост активнее. Летом это выражается в конкретных цифрах: больше крепких побегов и больше ягод на каждом кусте.