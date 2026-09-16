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Поющие судьи, херсонские хомяки и тульский Шаман — как прошёл «Поющий косопуз» в Рязани

Олеся Чугунова
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12 сентября 2026 в 19.00 в зале Рязанской Филармонии  состоялся Шестой Открытый Музыкальный Кубок КВН «Поющий косопуз — 2026»! Фестиваль проводился при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства культуры Рязанской области в рамках сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН, стал частью масштабного регионального творческого проекта «АРТ-ВЕРЕТЕНО».

Вход на мероприятие был по пригласительным билетам, которые распространялись через профкомы и студклубы вузов, сузов города, предприятия и организации — партнеры мероприятия, портал kassy.ru. На игре было 950 зрителей.

Открыл вечер коллектив «ОГНИ», после чего зрителей ждал ролик к 65-летию КВН. А после наступила добрая традиция: «Встречайте, поющие члены жюри!». Под «Мы начинаем КВН» на сцену поднялись все девять членов жюри, а за ними — все команды.

14 команд — участниц игры показали выступление в формате музыкальной визитки. Команды-участницы:

  1. «Бобры» Рязанский строительный колледж, Рязань
  2. Детская сборная города Видное
  3. «Хомяки» Скадовск Херсонской области
  4. «Извините» Москва
  5. «Это все мое, родное» городской округ Подольск
  6. «А кто хороший?» Воронеж
  7. «Кому фисташки» республика Крым
  8. «3, 4 полет нормальный» ТГПУ имени Л.Н. Толстого, Тула
  9. «Полбатона» РГРТУ имени В.Ф. Уткина, Рязань
  10. «СиД» муниципальный округ Егорьевск
  11. «Рука в синице» г.Скадовск Херсонской области
  12. «Сборная ГУМРФ» Санкт-Петербург
  13. Сборная города Видное
  14. ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИ» Саров

В качестве редакторов были Александр Юдин («Сок» Самара — сертифицированный редактор АМИК),  Руслан Шишкин («Вятка» г.Киров, директор Арктической лиги КВН), который также был ведущим потрясающего вечера.

Членами жюри Фестиваля в этом году стали:

  1. Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области Яна Стрельцова.
  2. Министр культуры Рязанской области — Екатерина Шуранова
  3. депутат Рязанской областной Думы — Александр АчАлов
  4. депутат Городской Думы, директор ООО «Р-Энергия»  —  Илья  Шишкин
  5. Директор Рязанского колледжа культуры, руководитель театра танца «Огни», почетный работник культуры и искусства Рязанской области — Светлана Рогачикова-Леженкина
  6. Директор Государственного музея заповедника имени Сергея Есенина — Вячеслав Журавлев
  7. вице-чемпион Высшей лиги КВН 2024 года в составе команды «Близкие» Белгородской области — Дмитрий Волгин
  8. известная рязанская джазовая певица, вокалистка и преподаватель вокала, полуфиналист шоу-проекта Голос на Первом канале — Элла Хрусталёва
  9. директор Рязанской лиги КВН — Алексей Жеглов

Конкурсную часть открыли свои, рязанские. «Бобры» из строительного колледжа сразу дали понять, что на сцене — будущие профессионалы: «Только в нашем колледже можно реально построить свою карьеру». А на вопрос, как Алёна оказалась в строительном, ответ был исчерпывающий: «Я же хочу научиться профессионально строить глазки».

Следом за взрослыми на сцену вышла детская сборная города Видное. Девочки ничуть не растерялись: «Леди Баг, Манюня и Тимоти Шаламе — наши кумиры, иноагентами не станут». Про санкции тоже высказались по-взрослому: «Нам на ваши санкции пофиг. Вот если санкции на энергетики введут…»

А вот «Хомяки» из Скадовска привезли в Рязань херсонский колорит. «Это Ира. Ира, почему ты такая грустная?» — «Да у меня просто кот умер, поэтому я сегодня пришла немного грустная и в шапке». И финальный удар: «Команда «Хомяки», мы как Дмитрий Песков — говорим только то, что руководитель написал».

Если херсонцы показали молодой юмор, то «Извините» из Москвы сразу заявили о себе как о самой возрастной команде фестиваля: «„Извините“ — это не просто название, а наш стиль жизни. Мы единственная команда, у которой за сценой дежурит скорая помощь. Поэтому после выступления мы поедем с мигалками без пробок на Баженова 35 и как следует прокапаемся!»

Возраст возрастом, но и «Это всё моё, родное» из Подольска не отставали. Сыграли на узнаваемых реалиях: «Именно мы донашиваем за Москвой общественный транспорт и новогодние украшения». А ещё выдали версию происхождения Minecraft: «Minecraft придумали в Рязани» — сравнив игру с рязанской вышивкой, где пиксели как стежки.

От Подольска логично перешли к Воронежу. «А кто хороший» начали с рэпа про родной город. «Рязань — 6 букв, бензин — тоже 6 букв. Вы бы знали, как нам не хватало Рязани». — «Ага, мы сюда пешком шли». Дальше — миниатюра про врачей: «Врача, кто-нибудь позовите врача!» — «Миша, мы и есть врачи!» — «Платного врача позовите, платного!».

Медицинскую тему неожиданно продолжил единственный солист вечера — «Кому фисташки» из Республики Крым: «В Крыму я уже всех задолбал, поэтому приехал в Рязань». И с обезоруживающей прямотой: «А если серьёзно — я лечусь в лучшей больнице Крыма… У меня ангина. А вы о чём подумали?»

А вот «3/4 полёт нормальный» из Тулы решили, что шутить про здоровье — мало, и добавили огня: «Мы представляем Тулу, родину Шамана, извините…» Одна из участников облилась бензином со словами: «Хочу найти себе парня — это 95, детка» (томным голосом).

Тульскую смелость подхватили прошлогодние чемпионы — «Полбатона» из РГРТУ. «За кого голосовать будете?» — «Ой, да какая разница!» — «Поверь, для жюри разница есть». Дальше — миниатюра про бывшего: «Человек вышел из тюрьмы и начал делать ноготочки». — «Ой, мой бывший такой козёл». — «Так, нет-нет, я просто делаю ногти». — «А, так вот почему так дёшево».

Рязанцев сменили гости из Подмосковья — «СиД» из Егорьевска. Начали с русской народной песни про дорогу из Егорьевска в Рязань. Затем — про выборы: «Я тоже участвую в выборах!» — «И как называется твоя партия?» — «Мать! Я хочу, чтобы все были сытые и ходили в шапочках». Вспомнили приезд Вани Дмитриенко, проблемы на дорогах и котлованы.

А после Егорьевска на сцену вышли «Рука в синице» из Херсонской области. Привезли с собой Гарика Харламова — точнее, участника с поразительно похожим голосом. Отдельный номер — разъяснение смыслов современных песен для старшего поколения при помощи героев советских фильмов. Затем вышел местный Александр Рева. Тоже очень легко спутать с оригиналом.

Херсонцев сменили гости из культурной столицы. Сборная ГУМРФ из Санкт-Петербурга начала с философского: «Ты — это то, что ты ешь. Поэтому сегодня перед вами выступают Цезарь, Наполеон и пирожок с капустой». Про технологии: «Знаете, что общего у нового айфона и партии „Яблоко“? Крутая камера». И про уверенность: «Парни, я и без вас знаю, как победить». — «Как?» — «Без вас». Закончили частушками про «Мастера и Маргариту» — не зря приехали из культурной столицы.

Питерскую интеллигентность резко сменила сборная города Видное, которая сразу пошла в атаку на жюри: «А что, у вас в жюри одни чиновники? Вам что, в Рязани заняться нечем?»

Завершали конкурсную часть учёные из Сарова — ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Они заставили зал понервничать, пока расшифровывали, откуда они.

По итогам Фестиваля  члены жюри и почетные гости фестиваля вручили командам заслуженные награды.

Элла Хрусталева  вручила специальный приз (сладкий подарок) самым маленьким участникам фестиваля — команде КВН «Детская сборная города Видное»

Дмитрий Волгин вручил специальный приз  второй детской команде — «Хомяки» г.Скадовск Херсонской области (сладкий подарок)

Специальный приз от жюри вручила руководитель театра танца «Огни» Светлана Рогачикова-Леженкина. (сертификат на мастер класс театра танца «Огни») команде КВН «Полбатона» РГРТУ г.Рязань

Малый косопуз в номинации «Мисс голос Фестиваля» вручил депутат Рязанской областной Думы —  Александр Ачалов (и подарок от Рязанской областной Думы – памятные часы) команде КВН «СиД» г.Егорьевск

Малый косопуз в номинации «Мистер голос Фестиваля» вручила первый заместитель руководителя  аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области — Яна Стрельцова (и подарок от Рязанской областной Думы – памятные часы) команде КВН «Сборная ГУМРФ» г.Санкт-Петербург

Малый косопуз в номинации «Лучшая шутка Фестиваля» вручил директор Государственного музея заповедника имени  Сергея Есенина — Вячеслав Журавлёв (и подарок — сертификат на экскурсии по музею) команде КВН «А кто хороший?» г.Воронеж

Малый косопуз в номинации «Лучший музыкальный номер Фестиваля» вручил депутат городской Думы, директор ООО «Р-Энергия» — Илья Шишкин (и подарок от ООО «Р-Энергия») команде КВН «3/4 полет нормальный» ТГПУ имени Л.Н. Толстого г.Тула

Косопуз 3 степени вручила заместитель главы муниципального образования, заместитель председателя Рязанской городской Думы — Иванова Анна Викторовна  (и подарок от Рязанской Городской Думы – телевизор) команде КВН ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИ» г.Саров

Косопуз 2 степени вручила министр культуры Рязанской области — Екатерина Шуранова (и денежный грант на поездку на Фестиваль КиВиН в г.Сочи на 40 000 руб.) команде КВН Сборная города Видное г.Видное

Косопуз 1 степени вручил директор Рязанской лиги – Алексей Жеглов (и денежный грант на поездку на Фестиваль КиВин в г.Сочи  на 60 000 руб.) – команде КВН «Рука в синице» г.Скадовск Херсонской области

Завершил вечер легендарный коллектив «СОЮЗ» — чемпионы Высшей лиги.

Фестиваль прошел при поддержке Правительства Рязанской области; Министерства культуры Рязанской области, АНО «Центр развития КВН», строительной компании «Капитал», информационной поддержке Информационного агентства «7 Инфо», «Русское радио. Рязань».

Возрастное ограничение: 12+

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