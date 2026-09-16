Поющие судьи, херсонские хомяки и тульский Шаман — как прошёл «Поющий косопуз» в Рязани

12 сентября 2026 в 19.00 в зале Рязанской Филармонии состоялся Шестой Открытый Музыкальный Кубок КВН «Поющий косопуз — 2026»! Фестиваль проводился при поддержке Правительства Рязанской области, Министерства культуры Рязанской области в рамках сезона Официальной Рязанской лиги МС КВН, стал частью масштабного регионального творческого проекта «АРТ-ВЕРЕТЕНО».

Вход на мероприятие был по пригласительным билетам, которые распространялись через профкомы и студклубы вузов, сузов города, предприятия и организации — партнеры мероприятия, портал kassy.ru. На игре было 950 зрителей.

Открыл вечер коллектив «ОГНИ», после чего зрителей ждал ролик к 65-летию КВН. А после наступила добрая традиция: «Встречайте, поющие члены жюри!». Под «Мы начинаем КВН» на сцену поднялись все девять членов жюри, а за ними — все команды.

14 команд — участниц игры показали выступление в формате музыкальной визитки. Команды-участницы:

«Бобры» Рязанский строительный колледж, Рязань Детская сборная города Видное «Хомяки» Скадовск Херсонской области «Извините» Москва «Это все мое, родное» городской округ Подольск «А кто хороший?» Воронеж «Кому фисташки» республика Крым «3, 4 полет нормальный» ТГПУ имени Л.Н. Толстого, Тула «Полбатона» РГРТУ имени В.Ф. Уткина, Рязань «СиД» муниципальный округ Егорьевск «Рука в синице» г.Скадовск Херсонской области «Сборная ГУМРФ» Санкт-Петербург Сборная города Видное ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» НИИ» Саров

В качестве редакторов были Александр Юдин («Сок» Самара — сертифицированный редактор АМИК), Руслан Шишкин («Вятка» г.Киров, директор Арктической лиги КВН), который также был ведущим потрясающего вечера.

Членами жюри Фестиваля в этом году стали:

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области Яна Стрельцова. Министр культуры Рязанской области — Екатерина Шуранова депутат Рязанской областной Думы — Александр АчАлов депутат Городской Думы, директор ООО «Р-Энергия» — Илья Шишкин Директор Рязанского колледжа культуры, руководитель театра танца «Огни», почетный работник культуры и искусства Рязанской области — Светлана Рогачикова-Леженкина Директор Государственного музея заповедника имени Сергея Есенина — Вячеслав Журавлев вице-чемпион Высшей лиги КВН 2024 года в составе команды «Близкие» Белгородской области — Дмитрий Волгин известная рязанская джазовая певица, вокалистка и преподаватель вокала, полуфиналист шоу-проекта Голос на Первом канале — Элла Хрусталёва директор Рязанской лиги КВН — Алексей Жеглов

Конкурсную часть открыли свои, рязанские. «Бобры» из строительного колледжа сразу дали понять, что на сцене — будущие профессионалы: «Только в нашем колледже можно реально построить свою карьеру». А на вопрос, как Алёна оказалась в строительном, ответ был исчерпывающий: «Я же хочу научиться профессионально строить глазки».

Следом за взрослыми на сцену вышла детская сборная города Видное. Девочки ничуть не растерялись: «Леди Баг, Манюня и Тимоти Шаламе — наши кумиры, иноагентами не станут». Про санкции тоже высказались по-взрослому: «Нам на ваши санкции пофиг. Вот если санкции на энергетики введут…»

А вот «Хомяки» из Скадовска привезли в Рязань херсонский колорит. «Это Ира. Ира, почему ты такая грустная?» — «Да у меня просто кот умер, поэтому я сегодня пришла немного грустная и в шапке». И финальный удар: «Команда «Хомяки», мы как Дмитрий Песков — говорим только то, что руководитель написал».

Если херсонцы показали молодой юмор, то «Извините» из Москвы сразу заявили о себе как о самой возрастной команде фестиваля: «„Извините“ — это не просто название, а наш стиль жизни. Мы единственная команда, у которой за сценой дежурит скорая помощь. Поэтому после выступления мы поедем с мигалками без пробок на Баженова 35 и как следует прокапаемся!»

Возраст возрастом, но и «Это всё моё, родное» из Подольска не отставали. Сыграли на узнаваемых реалиях: «Именно мы донашиваем за Москвой общественный транспорт и новогодние украшения». А ещё выдали версию происхождения Minecraft: «Minecraft придумали в Рязани» — сравнив игру с рязанской вышивкой, где пиксели как стежки.

От Подольска логично перешли к Воронежу. «А кто хороший» начали с рэпа про родной город. «Рязань — 6 букв, бензин — тоже 6 букв. Вы бы знали, как нам не хватало Рязани». — «Ага, мы сюда пешком шли». Дальше — миниатюра про врачей: «Врача, кто-нибудь позовите врача!» — «Миша, мы и есть врачи!» — «Платного врача позовите, платного!».

Медицинскую тему неожиданно продолжил единственный солист вечера — «Кому фисташки» из Республики Крым: «В Крыму я уже всех задолбал, поэтому приехал в Рязань». И с обезоруживающей прямотой: «А если серьёзно — я лечусь в лучшей больнице Крыма… У меня ангина. А вы о чём подумали?»

А вот «3/4 полёт нормальный» из Тулы решили, что шутить про здоровье — мало, и добавили огня: «Мы представляем Тулу, родину Шамана, извините…» Одна из участников облилась бензином со словами: «Хочу найти себе парня — это 95, детка» (томным голосом).

Тульскую смелость подхватили прошлогодние чемпионы — «Полбатона» из РГРТУ. «За кого голосовать будете?» — «Ой, да какая разница!» — «Поверь, для жюри разница есть». Дальше — миниатюра про бывшего: «Человек вышел из тюрьмы и начал делать ноготочки». — «Ой, мой бывший такой козёл». — «Так, нет-нет, я просто делаю ногти». — «А, так вот почему так дёшево».

Рязанцев сменили гости из Подмосковья — «СиД» из Егорьевска. Начали с русской народной песни про дорогу из Егорьевска в Рязань. Затем — про выборы: «Я тоже участвую в выборах!» — «И как называется твоя партия?» — «Мать! Я хочу, чтобы все были сытые и ходили в шапочках». Вспомнили приезд Вани Дмитриенко, проблемы на дорогах и котлованы.

А после Егорьевска на сцену вышли «Рука в синице» из Херсонской области. Привезли с собой Гарика Харламова — точнее, участника с поразительно похожим голосом. Отдельный номер — разъяснение смыслов современных песен для старшего поколения при помощи героев советских фильмов. Затем вышел местный Александр Рева. Тоже очень легко спутать с оригиналом.

Херсонцев сменили гости из культурной столицы. Сборная ГУМРФ из Санкт-Петербурга начала с философского: «Ты — это то, что ты ешь. Поэтому сегодня перед вами выступают Цезарь, Наполеон и пирожок с капустой». Про технологии: «Знаете, что общего у нового айфона и партии „Яблоко“? Крутая камера». И про уверенность: «Парни, я и без вас знаю, как победить». — «Как?» — «Без вас». Закончили частушками про «Мастера и Маргариту» — не зря приехали из культурной столицы.

Питерскую интеллигентность резко сменила сборная города Видное, которая сразу пошла в атаку на жюри: «А что, у вас в жюри одни чиновники? Вам что, в Рязани заняться нечем?»

Завершали конкурсную часть учёные из Сарова — ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». Они заставили зал понервничать, пока расшифровывали, откуда они.

По итогам Фестиваля члены жюри и почетные гости фестиваля вручили командам заслуженные награды.

Элла Хрусталева вручила специальный приз (сладкий подарок) самым маленьким участникам фестиваля — команде КВН «Детская сборная города Видное»

Дмитрий Волгин вручил специальный приз второй детской команде — «Хомяки» г.Скадовск Херсонской области (сладкий подарок)

Специальный приз от жюри вручила руководитель театра танца «Огни» Светлана Рогачикова-Леженкина. (сертификат на мастер класс театра танца «Огни») команде КВН «Полбатона» РГРТУ г.Рязань

Малый косопуз в номинации «Мисс голос Фестиваля» вручил депутат Рязанской областной Думы — Александр Ачалов (и подарок от Рязанской областной Думы – памятные часы) команде КВН «СиД» г.Егорьевск

Малый косопуз в номинации «Мистер голос Фестиваля» вручила первый заместитель руководителя аппарата Губернатора и Правительства Рязанской области — Яна Стрельцова (и подарок от Рязанской областной Думы – памятные часы) команде КВН «Сборная ГУМРФ» г.Санкт-Петербург

Малый косопуз в номинации «Лучшая шутка Фестиваля» вручил директор Государственного музея заповедника имени Сергея Есенина — Вячеслав Журавлёв (и подарок — сертификат на экскурсии по музею) команде КВН «А кто хороший?» г.Воронеж

Малый косопуз в номинации «Лучший музыкальный номер Фестиваля» вручил депутат городской Думы, директор ООО «Р-Энергия» — Илья Шишкин (и подарок от ООО «Р-Энергия») команде КВН «3/4 полет нормальный» ТГПУ имени Л.Н. Толстого г.Тула

Косопуз 3 степени вручила заместитель главы муниципального образования, заместитель председателя Рязанской городской Думы — Иванова Анна Викторовна (и подарок от Рязанской Городской Думы – телевизор) команде КВН ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИ» г.Саров

Косопуз 2 степени вручила министр культуры Рязанской области — Екатерина Шуранова (и денежный грант на поездку на Фестиваль КиВиН в г.Сочи на 40 000 руб.) команде КВН Сборная города Видное г.Видное

Косопуз 1 степени вручил директор Рязанской лиги – Алексей Жеглов (и денежный грант на поездку на Фестиваль КиВин в г.Сочи на 60 000 руб.) – команде КВН «Рука в синице» г.Скадовск Херсонской области

Завершил вечер легендарный коллектив «СОЮЗ» — чемпионы Высшей лиги.

Фестиваль прошел при поддержке Правительства Рязанской области; Министерства культуры Рязанской области, АНО «Центр развития КВН», строительной компании «Капитал», информационной поддержке Информационного агентства «7 Инфо», «Русское радио. Рязань».

Возрастное ограничение: 12+