Фото Администрации Рязани
Общество

Рязанцы сдали нормативы ГТО

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жители Рязани приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадками для проведения испытаний стали физкультурно-оздоровительный комплекс «Аквамед» и спортивная школа «Химик».

В бассейне «Аквамеда» участники соревновались в скорости, преодолевая спринтерские дистанции в 25 и 50 метров. На базе спортшколы «Химик» рязанцы проверили свою меткость в стрельбе из пневматического оружия, а также продемонстрировали уровень силовой подготовки.

Успешная сдача нормативов открывает перед гражданами не только уверенность в своих силах, но и конкретные бонусы:

· Дополнительные баллы к результатам ЕГЭ для абитуриентов вузов;

· Возможность получить бронзовый, серебряный или золотой знак отличия ГТО;

· Повышенная стипендия для студентов, имеющих знак отличия.

Тем, кто планирует присоединиться к движению ГТО, стоит знать, что регистрация и расписание испытаний доступны на официальном сайте. Уточнить даты и места проведения можно также по телефону: +7(4912) 24-32-10 или отправив вопрос на электронную почту: zayavka.gto@yandex.ru.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Народные приметы и запреты на 16 сентября на Домну Доброродную
Следующая статья
На М-5 в Спасском округе столкнулись «Шкода» и «Газель»

Популярные материалы

Новости России

В горах Сочи обнаружили тело пропавшего неделю назад московского фотографа

Макарий Бекшаев отправился один в поход 2 сентября. Его маршрут пролегал от каньона Псахо в сторону поселка Воронцовка с планируемым завершением 9 сентября в районе Тисо-самшитовой рощи.
Политика

Выносим железную дорогу, в Польше объявлена тревога. Атака «Гераней» на Украину продолжается 19-й час

Массированная атака беспилотников по территории Украины продолжается уже 19-й час. Утром 13 сентября новые взрывы прогремели в Ровенской, Львовской, Хмельницкой и Одесской областях, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Новости России

Скончалась народная артистка России Лилия Сабитова

В Москве на 74-м году жизни скончалась народная артистка Российской Федерации, выдающаяся балерина, балетмейстер и художественный руководитель театра русского балета «Московия» Лилия Сабитова.
Политика

«Дрон ударил не случайно»: генерал раскрыл истинную цель атаки у поезда с Джонсоном

Генерал-майор Попов рассказал, почему дрон ударил не по вагону, а рядом с ним, и какой сигнал получили западные политики на Украине.
Новости России

Что известно о ракетной атаке ВСУ на Таганрог

После массированной атаки ВСУ в Таганроге возникли три очага возгорания. Повреждены дома, учебное заведение и другие объекты.
Темы
Общество

Александр Карелин и Павел Малков встретились с семьями участников СВО в штабе общественной поддержки «Единой России»

Общаясь с собравшимися, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин ответил на ряд вопросов спортсменов и их родителей.
Общество

Павел Малков: Мы все – одна команда, команда единомышленников, команда «Единой России» и команда Президента

Об этом член Генерального совета партии, секретарь регионального отделения сказал в ходе форума сторонников «Единой России» «Сила Рязани».
Общество

Павел Малков поручил учесть все риски при формировании бюджета Рязанской области

На заседании регионального правительства губернатор Рязанской области Павел Малков акцентировал внимание на высокой степени ответственности, которая лежит на разработчиках главного финансового документа региона.
Общество

В ЦПКиО Рязани высадили почти 300 деревьев и кустарников

В рамках месячника по озеленению в ЦПКиО Рязани появились Аллея ветеранов и Сиреневая аллея.
Общество

В Солотче открыли опорный пункт полиции

На Монастырской площади в Солотче прошёл концерт, приуроченный сразу к двум событиям — Дню микрорайона и Дню многодетной семьи.
Общество

Павел Малков рассказал о привлечении специалистов по программе «Земский тренер»

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства прокомментировал реализацию государственной программы «Земский тренер», которая запущена в стране по поручению Президента РФ.
Общество

Павел Малков отметил положительные изменения в населенных пунктах Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков 14 сентября провел заседание Правительства, на котором обсуждался ход благоустройства общественных пространств.
Общество

В Сапожковском округе Рязанской области проинспектировали реконструкцию участка дороги к Черной речке

В Сапожковском округе Рязанской области продолжается реконструкция участка региональной трассы Сапожок – Черная речка.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье