Рязанцы сдали нормативы ГТО

Жители Рязани приняли участие в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Площадками для проведения испытаний стали физкультурно-оздоровительный комплекс «Аквамед» и спортивная школа «Химик».

В бассейне «Аквамеда» участники соревновались в скорости, преодолевая спринтерские дистанции в 25 и 50 метров. На базе спортшколы «Химик» рязанцы проверили свою меткость в стрельбе из пневматического оружия, а также продемонстрировали уровень силовой подготовки.

Успешная сдача нормативов открывает перед гражданами не только уверенность в своих силах, но и конкретные бонусы:

· Дополнительные баллы к результатам ЕГЭ для абитуриентов вузов;

· Возможность получить бронзовый, серебряный или золотой знак отличия ГТО;

· Повышенная стипендия для студентов, имеющих знак отличия.

Тем, кто планирует присоединиться к движению ГТО, стоит знать, что регистрация и расписание испытаний доступны на официальном сайте. Уточнить даты и места проведения можно также по телефону: +7(4912) 24-32-10 или отправив вопрос на электронную почту: zayavka.gto@yandex.ru.