Павел Малков рассказал о привлечении специалистов по программе «Земский тренер»

Губернатор Рязанской области Павел Малков на заседании регионального Правительства прокомментировал реализацию государственной программы «Земский тренер», которая запущена в стране по поручению Президента РФ. По словам главы региона, этот проект доказал свою эффективность и открывает дополнительные возможности для развития спорта.

«Рязанская область стала одним из пилотных регионов, где с прошлого года начала работать госпрограмма «Земский тренер». Она неплохо себя показывает. Это возможность привлечь квалифицированных специалистов в небольшие населенные пункты», — подчеркнул Павел Малков.

Участники программы получают выплату в размере одного миллиона рублей, а также ряд дополнительных мер поддержки, среди которых надбавки к заработной плате и компенсация расходов на жилищно-коммунальные услуги.

В прошлом году благодаря программе в спортивные школы Старожиловского и Рязанского округов, а также Шиловского района трудоустроились три специалиста. На текущий год поставлена задача привлечь еще 16 тренеров. Как доложил на заседании министр физической культуры и спорта Владимир Антманис, на сегодняшний день 14 специалистов уже приступили к работе, а оставшиеся две вакансии планируется закрыть к декабрю.

География программы охватывает Старожиловский, Михайловский, Ермишинский, Рыбновский, Кораблинский, Рязанский, Александро-Невский и Милославский округа, Шиловский район и город Скопин. В местные спортшколы пришли инструкторы-методисты и тренеры по гимнастике, лыжным гонкам, самбо, футболу и другим видам спорта.