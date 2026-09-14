Павел Малков отметил положительные изменения в населенных пунктах Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков 14 сентября провел заседание Правительства, на котором обсуждался ход благоустройства общественных пространств. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Глава региона напомнил, что в этом году благоустраиваются объекты, за которые жители голосовали в прошлом году.

«Благоустраиваем общественные пространства, которые люди определили приоритетными. Проекты реализуем при федеральной поддержке, только в этом году их несколько десятков. Все они обязательно будут выполнены. Жители смогут увидеть, что получилось, и пользоваться этим, – сказал Павел Малков. – В целом используем все возможные источники, чтобы обновлять территории, в том числе региональный, муниципальные бюджеты, бизнес активно участвует в этой работе. Видим, как преображаются наши населенные пункты, меняются в положительную сторону».

По словам Губернатора, подрядные организации по-разному относятся к исполнению обязательств, однако в Рязанской области ни один проект по программе «Формирование комфортной городской среды» не был сорван, поэтому регион получает максимальную поддержку федерального центра. Павел Малков поручил и далее обеспечивать многоуровневый контроль на каждом объекте и следить за выполнением гарантийных обязательств.

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост доложил о ходе работ. В текущем году по федеральной программе благоустраиваются 43 общественные территории в 22 муниципальных образованиях. Общий объем направленных на эти цели средств превышает 650 млн рублей. На сегодняшний день техническая готовность 30 объектов составляет 100% либо работы на них завершаются. На 8 объектах зафиксировано небольшое отставание по срокам, 5 объектов в Шиловском районе, городе Рязани и Кадомском округе находятся на особом контроле. Министр отметил, что, несмотря на смещение сроков, всеми обновленными пространствами жители смогут пользоваться уже в этом году.