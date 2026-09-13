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Политика

Подоляка связал удар по Луцку с новой системой «Рассвет-3

Алексей Самохин
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Блогер Юрий Подоляка обратил внимание на удар по западной части Украины в ходе сегодняшних ночных атак. По его мнению, произошедшее может быть связано с переброской украинских средств ПВО и недавним сообщением о начале испытаний системы «Рассвет-3».

Как пишет Подоляка, в ходе налетов беспилотники атаковали объекты на территории Украины, в том числе в ее западных регионах. 

«Вчера наши дроны совершали налеты по всей территории Украины. Причем, по данным украинских околовоенных блогов «проходили» атаки даже обычных «мопедов» по западной Украине. А это значит, что киевский режим, чтобы нейтрализовать удары по Киеву мобилизовал туда «ППО» с западной части «страны». И получил… так, что украинские блогеры задаются вопросом, «а как так»?», — пишет блогер. 

На этом фоне Подоляка отдельно выделил удар по железнодорожному составу на вокзале в Луцке. Он предположил, что произошедшее могло быть связано с изменением тактики ударов, однако подчеркнул, что прямых подтверждений такой версии нет.

«Конечно, это может быть случайностью», — написал блогер.

Подоляка связал ситуацию с сообщением о том, что несколько дней назад «Бюро 1440» начало испытания системы «Рассвет-3». По мнению автора, если такая связь действительно существует, удары по западным регионам Украины в дальнейшем могут стать более масштабными. Он считает, что географическое положение западной части страны само по себе не гарантирует ей безопасности.

Отдельно блогер упомянул украинского военнослужащего Роберта Бровди с позывным «Мадьяр». Подоляка обратил внимание на отсутствие его публичных сообщений в течение последних недель и предположил, что причиной могли стать последствия недавних ударов, за которые украинцы, могут «благодарить» именно Мадьяра, который организовывал атаки дронов на российские промышленные объекты, не связанные с военной инфраструктурой. В том числе были прилёты БПЛА и по жилым домам, в результате которых погибли гражданские люди. 

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