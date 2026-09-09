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Политика

Эксперт рассказал, откуда и какие могли запустить дроны по Новороссийску и Анапе

Алексей Самохин
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Украинские беспилотники, атаковавшие Новороссийск и Анапу, могли стартовать с территории Херсонской или Николаевской областей. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал капитан I ранга запаса, член экспертного совета организации «Офицеры России» Василий Дандыкин.

По его словам, речь может идти о дальнобойных БПЛА «Лютый». Эксперт считает, что дроны могли двигаться над Черным морем, после чего часть из них российские военные перехватывали.

«Однозначно их запустили с оккупированной ВСУ части Херсонской области или из Николаевской области. Они летят над морем, там мы их частично сшибаем», — заявил Дандыкин.

Он добавил, что оставшиеся беспилотники способны менять направление движения и продолжать полет к российскому побережью. По оценке эксперта, расстояние может достигать около 500 километров.

Дандыкин допустил, что для атаки могли использовать «Тишки» или «Лютые». Он отметил, что перехватывать беспилотники над морем сложнее, однако российские расчеты уже накопили опыт борьбы с такими целями. По словам специалиста, для уничтожения дронов военные могут применять специальные средства перехвата и дроны-камикадзе.

Ранее Герой России, генерал-майор Сергей Липовой заявил, что беспилотники, атаковавшие Новороссийск, могли лететь со стороны южных регионов Украины. 

«Дроны летят со стороны Одессы, Николаевской области, с ближайшей подконтрольной ВСУ территории», — сказал Липовой.

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