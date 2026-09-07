Изображение сгенерировано AI
Политика

Раскрыто, зачем Россия ударила по портам Черноморск и Измаил

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре и судам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Вечером 6 сентября ударные беспилотники атаковали порт «Черноморск». Там поразили сухогруз «Мавка», который перевозил военно-техническое имущество для ВСУ.

Утром 7 сентября удары продолжились уже в порту Измаил. Дроны поразили производственно-погрузочный комплекс. Через него, по данным военного ведомства, разгружали военные грузы, которые западные страны поставляли украинской армии.

Третий удар пришелся на акваторию Черного моря. Там беспилотники атаковали патрульный катер, который использовали для сопровождения судов с грузами военного назначения.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ведомство не раскрывает данные о потерях украинской стороны и повреждениях объектов.

Порты Черноморск и Измаил остаются ключевыми логистическими узлами для поставок военной техники и грузов на Украину. Оба неоднократно становились целью российских ударов в последние месяцы.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
В Севастополе при атаке дронов погибла девочка
Следующая статья
Атака БПЛА на Чувашию: что известно о последствиях

Популярные материалы

Происшествия

Обломки дрона повредили дом в Рязани, возник пожар на предприятии

Губернатор Рязанской области сообщил о последствиях атаки беспилотников утром 6 сентября. Предварительно, пострадавших нет.
Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Атака дронов произошла в Перми 7 сентября. Погиб человек, четверо пострадали. Военный эксперт Дандыкин назвал возможные области запуска.
Новости кино и ТВ

Умер актер Константин Сироткин, снимавшийся в «Склифосовском»

Актеру было 58 лет. Он больше 20 лет служил в театре «На Басманной» и сыграл десятки ролей в кино. Подробности — в материале.
Политика

СМИ раскрыли предполагаемый план Трампа по Украине

Новый план США может предусматривать отвод ВСУ, территориальные уступки, референдум и отказ Украины от вступления в НАТО.
Новости кино и ТВ

Красотку-телеведущую приговорили к смертной казни в Египте

Сара Халифа была задержана в Каире в апреле 2025 года. До ареста она работала телеведущей на нескольких египетских телеканалах и пользовалась популярностью среди зрителей.
Темы
Политика

Коц о ночных ударах по Украине: «постучались и в форточку»

Военкор Александр Коц рассказал о ночных ударах по портовой инфраструктуре Украины. Под ударом оказались объекты в Измаиле и Черном море.
Происшествия

В Рязани обнальщику грозит 4 года колонии

Прокуратура направила в суд дело 43-летнего рязанца, который зарабатывал на обналичивании денег через подставные фирмы.
Новости кино и ТВ

«Зима в Простоквашино» выйдет в прокат 17 декабря

Первая часть собрала 5 млн зрителей в кино. Создатели рассказали, чем удивит новая «Зима в Простоквашино».
Транспорт и дороги

В Шиловском округе водитель насмерть сбил пешехода на трассе

ДТП произошло вечером 4 сентября на 130-м километре дороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород. Что известно о причинах аварии.
Новости кино и ТВ

ТНТ назвал дату премьеры третьего сезона шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Продюсер шоу назвала новый сезон самым напряжённым за всю историю проекта. Что произошло между участниками и жюри.
Общество

227 рязанских первоклашек получили подарки от областного Профсоюза образования

Каждый первоклассник получил набор канцелярских товаров и школьных принадлежностей, необходимых для успешного старта в учёбе.
Политика

Эксперт рассказал, откуда могли запустить дроны по Перми

Атака дронов произошла в Перми 7 сентября. Погиб человек, четверо пострадали. Военный эксперт Дандыкин назвал возможные области запуска.
Политика

На Украине возникли перебои с продуктами, в McDonald’s пропадает картошка фри

В ресторанах McDonald’s на Украине начали исчезать отдельные блюда. В некоторых заведениях покупатели не могут заказать картошку фри, бургеры с курицей и другие позиции.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье