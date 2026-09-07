Раскрыто, зачем Россия ударила по портам Черноморск и Измаил

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по портовой инфраструктуре и судам Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

Вечером 6 сентября ударные беспилотники атаковали порт «Черноморск». Там поразили сухогруз «Мавка», который перевозил военно-техническое имущество для ВСУ.

Утром 7 сентября удары продолжились уже в порту Измаил. Дроны поразили производственно-погрузочный комплекс. Через него, по данным военного ведомства, разгружали военные грузы, которые западные страны поставляли украинской армии.

Третий удар пришелся на акваторию Черного моря. Там беспилотники атаковали патрульный катер, который использовали для сопровождения судов с грузами военного назначения.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ведомство не раскрывает данные о потерях украинской стороны и повреждениях объектов.

Порты Черноморск и Измаил остаются ключевыми логистическими узлами для поставок военной техники и грузов на Украину. Оба неоднократно становились целью российских ударов в последние месяцы.