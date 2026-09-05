ТАСС: в зоне СВО ликвидированы два высокопоставленных украинских офицера

В Харьковской и Полтавской областях в результате российских ракетных ударов погибли два украинских офицера. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, майор Иван Макаров занимал должность начальника-инженера информационно-коммуникационного узла. Он погиб после удара по объекту в городе Лозовая Харьковской области.

Вторым погибшим, как утверждает источник ТАСС, стал подполковник Богдан Дзиверин. Российские военные нанесли удар по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области.

Таким образом, российская сторона заявила о поражении двух военных объектов и гибели офицеров украинских вооруженных формирований.