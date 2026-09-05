Изображение от freepik
Политика

ТАСС: в зоне СВО ликвидированы два высокопоставленных украинских офицера

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Харьковской и Полтавской областях в результате российских ракетных ударов погибли два украинских офицера. Об этом ТАСС сообщили представители российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, майор Иван Макаров занимал должность начальника-инженера информационно-коммуникационного узла. Он погиб после удара по объекту в городе Лозовая Харьковской области.

Вторым погибшим, как утверждает источник ТАСС, стал подполковник Богдан Дзиверин. Российские военные нанесли удар по складу зенитно-ракетного вооружения в селе Щербаны Полтавской области.

Таким образом, российская сторона заявила о поражении двух военных объектов и гибели офицеров украинских вооруженных формирований.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Умерла поэтесса Раиса Купавская
Следующая статья
Невролог предупредила о нетипичных симптомах Альцгеймера

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

НТВ назвал участников третьего сезона шоу «ВИА Суперстар!»

Dschinghis Khan станет первым иностранным участником за всю историю проекта. Музыканты признались, что уже смотрели предыдущие выпуски и к моменту приглашения успели стать поклонниками шоу.
Новости России

Стали известны детали о стрелке, напавшем на военного в Энгельсе

По делу о покушении на военного в Энгельсе ищут...
Новости России

Эксперт назвал точку запуска морского дрона для атаки на порт в Сочи

ВСУ, вероятнее всего, запустили безэкипажный катер, пытавшийся атаковать порт...
Интересное

Тамара Глоба назвала знаки зодиака, которые стоят на пороге больших денег в сентябре

Первый осенний месяц создаст идеальные условия для смены работы, карьерного роста и монетизации идей, которые давно «пылились на полке».
Происшествия

В Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи

Поздно вечером в четверг, 3 сентября, в Рязани загорелось здание бывшего военного училища связи на улице Каширина. Об этом «7 инфо» сообщили очевидцы. 
Темы
Политика

Генерал предупредил о риске провокаций со стороны «неуправляемого Зеленского»

Москва объявила трехдневную паузу в ударах по Киеву. После переговоров в Москве спецпосланники Трампа отправятся в украинскую столицу.
Власть и политика

Павел Малков посетил предприятия Шиловского района

Губернатор Рязанской области Павел Малков побывал на заводе ОПС-ШИЛОВО и карандашной фабрике «Красин» и обсудил их развитие.
Здоровье

Невролог предупредила о нетипичных симптомах Альцгеймера

Резкая раздражительность, замкнутость, проблемы с речью и снижение обоняния могут появиться на ранней стадии болезни Альцгеймера.
Культура и события

Умерла поэтесса Раиса Купавская

В ночь на 5 сентября умерла поэт и прозаик Раиса Купавская. Она почти 10 лет возглавляла Рязанское отделение Союза писателей России.
Общество

360 курсантов Рязанского десантного училища приняли присягу

Первокурсники Рязанского десантного училища имени Маргелова приняли присягу. Торжественная церемония прошла 5 сентября.
Общество

После непогоды в Рязанской области восстанавливают электросети

В Рязанском, Скопинском и Сасовском округах энергетики устраняют локальные нарушения. К работам привлекли 69 специалистов.
Здоровье

Психолог назвал уши одной из самых чувствительных зон у женщин

Психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников рассказал о чувствительности ушей и назвал ещё одну область, восприимчивую к ласкам.
Новости России

Путин присвоил звание Героя Труда председателю совета директоров «Газпрома»

Владимир Путин присвоил Михаилу Шуфутинскому звание народного артиста России. Арина Шарапова получила орден за заслуги в культуре.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье