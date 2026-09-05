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Здоровье

Психолог назвал уши одной из самых чувствительных зон у женщин

Алексей Самохин
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Уши могут быть одной из самых чувствительных и эрогенных зон у женщин. Об этом «Абзацу» рассказал психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам специалиста, реакция связана не только с физическими прикосновениями. На чувствительность могут влиять дыхание, поглаживания и слова.

«С психологической точки зрения уши — самая эрогенная зона. «Помассировав» девушке как следует уши словами, можно добиться очень многого», — рассказал Денисов-Мельников.

Эксперт добавил, что у многих женщин уши действительно отличаются высокой чувствительностью к прикосновениям. При этом реакция на ласки у каждого человека индивидуальна.

Ещё одной восприимчивой зоной сексолог назвал шею. Она традиционно считается чувствительной к прикосновениям и другим проявлениям близости.

При этом универсального списка эрогенных зон не существует. По словам специалиста, они могут располагаться на разных участках тела и отличаться у каждой женщины.

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