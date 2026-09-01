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Здоровье

Диетолог назвала «полезные» продукты, которые могут мешать похудению

Алексей Самохин
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Главный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова в беседе с ИА PrimaMedia рассказала, какие продукты, традиционно считающиеся диетическими, на деле способны замедлять снижение веса.

В первую очередь эксперт предостерегла от увлечения смузи и свежевыжатыми соками без мякоти: по её словам, это фактически чистый сахар — он быстро повышает уровень глюкозы в крови, но не даёт длительного чувства сытости. При этом нет научных подтверждений тому, что такие напитки «очищают» организм.

К числу «ошибочно полезных» диетолог отнесла и готовые завтраки — мюсли с глазурью, гранолу, хлопья и шоколадные шарики. В них нередко содержится много скрытого сахара и жиров, а насыщение от них держится недолго. Поскольку такие продукты относятся к ультрапереработанным, их регулярное употребление может повышать риск сердечно‑сосудистых заболеваний, диабета и набора веса — особенно у детей.

Не стоит безоговорочно доверять и маркировке «обезжиренный». Как пояснила Ямилова, при удалении жира производители часто компенсируют вкус и текстуру за счёт крахмала, сахара, соли, загустителей и стабилизаторов. В результате продукт может провоцировать переедание, а усвоение жирорастворимых витаминов (А, D, Е) ухудшается — это грозит их дефицитом.

Орехи и авокадо диетолог назвала источником полезных жиров, но напомнила об их высокой калорийности. Так, одно авокадо содержит примерно 400 ккал и около 40 г жира — этого может хватить, чтобы покрыть суточную потребность в жирах. Поэтому при снижении веса лучше ограничиться половиной плода в день. Оптимальная порция орехов — около 30 г, то есть небольшая горсть.

Отдельно эксперт остановилась на клетчатке: она действительно полезна — даёт объём, продлевает чувство сытости, замедляет всасывание сахара, помогает выводить холестерин и поддерживает микрофлору кишечника. Однако сама по себе клетчатка не обеспечит похудения. По словам Ямиловой, она работает только в комплексе — при сбалансированном рационе с достаточным количеством белка и умеренным дефицитом калорий.

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