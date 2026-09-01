В Рязани судят шестерых за многомиллионное кредитное мошенничество

В Советском районе Рязани перед судом предстанут шестеро участников организованной группы — пятеро мужчин и одна женщина в возрасте от 27 до 55 лет. Их обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

По данным следствия, в 2023–2024 годах злоумышленники выстроили схему хищения средств у банков. Они использовали поддельные пакеты документов с вымышленными сведениями о местах работы и доходах. Некоторые фигуранты представлялись индивидуальными предпринимателями с высокими заработками — так они создавали видимость платёжеспособности.

С помощью фальшивых справок преступники оформляли кредиты на суммы от 69 тысяч до 10 миллионов рублей. Всего им удалось получить 40 миллионов 293 тысячи рублей. Деньги участники группы распределяли между собой и тратили на личные нужды.

На первых этапах мошенники вносили по 3–4 платежа, а затем прекращали выплаты. Они рассчитывали уйти от обязательств через процедуру банкротства.

Противоправную деятельность раскрыли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по Рязанской области. Следователи собрали доказательственную базу, дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением передали в суд. По статье фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.