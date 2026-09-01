Первый день календарной осени в столичном регионе порадует теплом: воздух прогреется до июльских +24…+26°. По данным центра погоды «Фобос», причина в тёплом секторе циклона — он снизит вероятность дождей. Однако вечером осень напомнит о себе: холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные дожди, а на западе Подмосковья возможны локальные грозы.

В Рязани сегодня днём ясно, воздух прогреется до 25 градусов, вероятность осадков невысокая.

В среду Москва окажется в тылу циклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. После полудня температура составит +20…+22° — это немного выше нормы.

В четверг циклон уйдёт на северо‑восток Европейской России, но продолжит поставлять в регион очаги дождей и холодный воздух. Днём температура достигнет +19…+21°.

В пятницу столица выйдет из‑под влияния одного циклона и почти сразу попадёт под действие следующего, который приближается с северо‑запада. Местами пройдут небольшие дожди, температура останется в пределах +20…+22°.

Суббота станет днём настоящего погружения в осень. Циклон, выходящий в Верхневолжье, принесёт облачность и дожди. Температура не дотянет до климатической нормы на 2–3° и составит +15…+17°. С высокой вероятностью это будет первый день метеорологической осени — она придёт в регион с опозданием на три дня относительно средней многолетней даты.

В воскресенье уходящий на северо‑восток циклон ещё даст о себе знать короткими дождями. Несмотря на солнце в разрывах облаков, теплее не станет — днём сохранится +15…+17°.

Надежду на бабье лето пока лучше не торопить: оно может прийти не в первой декаде сентября, а ближе к середине месяца.