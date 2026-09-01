Погода

Столичный регион встречает осень теплом и дождями

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Первый день календарной осени в столичном регионе порадует теплом: воздух прогреется до июльских +24…+26°. По данным центра погоды «Фобос», причина в тёплом секторе циклона — он снизит вероятность дождей. Однако вечером осень напомнит о себе: холодный атмосферный фронт принесёт кратковременные дожди, а на западе Подмосковья возможны локальные грозы.

В Рязани сегодня днём ясно, воздух прогреется до 25 градусов, вероятность осадков невысокая.

В среду Москва окажется в тылу циклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. После полудня температура составит +20…+22° — это немного выше нормы.

В четверг циклон уйдёт на северо‑восток Европейской России, но продолжит поставлять в регион очаги дождей и холодный воздух. Днём температура достигнет +19…+21°.

В пятницу столица выйдет из‑под влияния одного циклона и почти сразу попадёт под действие следующего, который приближается с северо‑запада. Местами пройдут небольшие дожди, температура останется в пределах +20…+22°.

Суббота станет днём настоящего погружения в осень. Циклон, выходящий в Верхневолжье, принесёт облачность и дожди. Температура не дотянет до климатической нормы на 2–3° и составит +15…+17°. С высокой вероятностью это будет первый день метеорологической осени — она придёт в регион с опозданием на три дня относительно средней многолетней даты.

В воскресенье уходящий на северо‑восток циклон ещё даст о себе знать короткими дождями. Несмотря на солнце в разрывах облаков, теплее не станет — днём сохранится +15…+17°.

Надежду на бабье лето пока лучше не торопить: оно может прийти не в первой декаде сентября, а ближе к середине месяца.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

spot_img
Предыдущая статья
Минцифры: Мобильный номер больше не привязан к региону
Следующая статья
SHOT: Учительница из Тольятти пропала в море после крушения парома

Популярные материалы

Новости России

Знакомая озвучила странные детали о девочках, убивших ребенка в Подмосковье

Обвиняемые в убийстве 12-летнего школьника в подмосковной деревне Кабаново...
Новости России

Офицер рассказал, откуда украинские дроны атаковали Петербург

Беспилотники ВСУ, пытавшиеся в воскресенье атаковать Петербург, могли лететь...
Интересное

2027 год – пик эскалации, потом передышка. Жириновский предсказал всё по годам

Жириновский снова прав? Его прогноз на 2027 год пугает. Война нового типа, крах Европы и взлёт России.
Новости кино и ТВ

НТВ покажет новые сезоны сериалов «Невский» и «Тверская»

Этой осенью НТВ выпустит сразу три детективные премьеры: восьмой сезон «Невского», третий сезон «Тверской» и новые выпуски «Следствие вели…» с Леонидом Каневским. 
Общество

Мэрия объяснила, что появится на месте Центрального рынка в Рязани

13 августа состоялись публичные слушания по изменению Генплана и Правил застройки в Рязани для участков на улицах Спартаковской и Кудрявцева.
Темы
Транспорт и дороги

«Авито»: Рязанская область вошла в топ‑5 регионов по росту спроса на новые мотоциклы

Интерес к мототехнике вырос почти на 13%, расширяется и предложение
Армия и СВО

Генерал однозначно ответил на вопрос о мобилизации в РФ

Военные эксперты делают ставку на технологии, а не на увеличение численности армии
Интересное

Эксперт объяснил, какие черты помогают разным знакам добиваться финансового успеха

Астролог назвал самые богатые знаки зодиака
Политика

Сенатор Джабаров назвал удары и продвижение войск фактором окончания СВО

Москва настаивает на устойчивом мире, а не на заморозке конфликта
Новости кино и ТВ

Третий сезон шоу «Звёзды» стартует на НТВ 5 сентября с Юрием Стояновым 

Азамат Мусагалиев вновь ведёт проект, а состав участников пополнили новые команды
Происшествия

В Рязани судят шестерых за многомиллионное кредитное мошенничество

Группа похитила свыше 40 миллионов рублей с помощью подложных документов
Новости России

В Белгородской области четверо мирных жителей пострадали при обстрелах

Медики эвакуируют раненых, в ряде округов повреждены дома и транспорт
Общество

Рязанцы назвали сумму достойной для жизни пенсии

Ожидания растут: жители региона хотят получать 54 000 рублей в месяц
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье